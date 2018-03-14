Başkan Karaaslan, 14 Tıp Bayramı mesajı yayımladı

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, "Yaşam içerisinde değişik statülere sahip olan hekimlik mesleği, insanı yaşatmayı ve insanın acısını azaltmayı amaç edinen yaklaşımıyla, kutsal, saygın ve onurlu bir meslektir" dedi.

Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaaslan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Sağlıklı yaşamanın insanoğlunun en temel hakkı olduğunu söyleyen Başkan Karaaslan, tıp biliminin amacının ise tüm insanların daha sağlıklı yaşamalarına imkan sunarak vatandaşa hikmet etmek olduğunu söyledi. Uçhisar Belediye Başkanı Karaaslan sağlığın emanet edildiği hekimlerin günün zor şartlarıa rağmen mesleklerini yılmadan icra ettiği mesajında şunları kaydetti; "’Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hekimlerimize olan inancının isabetliliğini bu özel günde bir kez daha görüyor ve anlıyoruz. Tıpta son günlerde yapılan gelişmeleri yakından ve memnuniyetle takip ediyoruz. Bölgemizdeki hekimlerimizin de büyük başarılara imza attığını görüp, memnun oluyoruz. Hayat kalitesini düşüren hastalıklara karşı da her gün küresel ölçekte yankı bulan gelişmeler ve yeniliklerle mücadele eden tıp bilimine ve camiasına hiç şüphesiz çok şey borçluyuz. Her türlü olumsuz şartlarda görevini yapmaya çalışan, gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarını ise kınıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle insan yaşamına değer veren ve bu uğurda mesleki ve yaşamsal değerlerine bağlı kalan tüm Türkiye ve Nevşehir’imizde hizmet veren hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, insan sevgisiyle örtüşen hayat anlayışlarının devamı nedeniyle tebrik ediyorum."