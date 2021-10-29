Başkan İbaş'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başkan Celal Alper İbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet, yüce milletimizin sarsılmaz bir iradeyle elde ettiği zaferin ardından yükselen değer olarak bizleri kucaklamıştır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının güçlükleri bir bir aşarak yükselttiği bu değer, bugün milletimizin her bireyinin benimsediği ortak bir irade olmuştur. Bugün ülkemizde özgür, bağımsız, hür bir şekilde yaşıyorsak, bu Cumhuriyetin sayesindedir.

Cumhuriyet varoluş nedenimizdir ve vazgeçilmezimizdir. Bugün tek bir şeye ihtiyacımız vardır. O da Cumhuriyet ruhuna sahip olmak, ona sımsıkı tutunmaktır. Cumhuriyet ruhunda, umut, inanç, mücadele, vatan sevgisi, hoşgörü ve aydınlanma vardır. Cumhuriyet ruhu, karanlığa yakılmış bir meşale, yolumuza tutulmuş bir ışıktır. Yolunu kaybedenlere yol haritası, yönünü kaybedenlere kutup yıldızıdır. Cumhuriyet bir başlangıçtır, inanmaktır. Yaşama şekil vermektir, geleceğe umutla bakmaktır. Cumhuriyet varsa zorluk yoktur, Cumhuriyet'e ve Atatürk'e bağlı olan bizler için imkânsız yoktur. Eğer bir yürek varsa, o yüreğin içinde vatan ve Cumhuriyet sevgisi varsa her türlü zorluğa göğüs gerilir.

Bu anlamlı gün, milletçe el ele kenetlenmemize, demokrasimize, bölünmez bütünlüğümüze, Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerlere sahip çıkmamıza vesile olmalıdır. Cumhuriyet, 98 yıldır hiç sönmeyen bir meşale gibi ülkemizi aydınlatmaya devam etmektedir ve bu meşale hiç bir zaman sönmeyecektir.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' sözüyle felsefesini belirlediği Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıldönümü kutlu olsun. Bu duygu ve düşüncelerimle Cumhuriyetimizi bize emanet eden Ulu Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, başta Avanoslu vatandaşlarımız olmak üzere tüm ulusumuzun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum." dedi.