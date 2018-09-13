Başkan Ergin halı yıkamacı esnafının sorunlarını dinledi

NEVŞEHİR(MHA) Esnaf sanatkarlar odası başkanlığı hizmet binasında düzenlenen toplantıya il merkezi ve merkeze bağlı beldelerde halı yıkamacılığı yapan çok sayıda esnaf katıldılar.

Toplantıya katılan tüm esnaflara katılımlarından dolayı teşekkür eden Nevşehir esnaf ve sanatkarlar odası başkanı Mehmet Ergin, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle son zamanlarda halı yıkamacı esnafının kullandığı ürünlere gelen aşırı zamlara rağmen esnafların mevcut fiyatlara zam yapmamasını, büyük bir fedakarlık göstererek halkımızın yanında olmasını büyük bir mutlulukla karşıladıklarına dikkat çekti.

Ergin, “Ülkemizi hain darbe girişimleriyle, saldırılarıyla diz çökertemeyenler ne yazık ki döviz kurlarındaki dalgalanmalarla ekonomik olarak diz çökertmek istiyorlar. Döviz kurlarındaki dalgalanmalarla halı yıkamacılığı yapan esnaflarımızın kullandığı ilaçlara da çok aşırı zamlar yapılmış durumda. Ancak esnaflarımız bu sürecin en yapıcı şekilde atlatılması ve halkımıza yansıtılmaması adına büyük bir fedakarlık yaptılar ve mevcut uygulanan tarifeye zam yapmadılar. Kendilerini bir kez daha kutluyorum. Toplantımızda esnaflarımızın sorunlarını da dinledik. Bu sorunların çözümü adına oda başkanlığı olarak var gücümüzle gayret sarf edeceğiz” diye konuştu.