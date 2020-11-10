Başkan Arı, “Vicdanı olmayan ve akıl sağlığını yitirenler yetersiz”

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, akıl ve vicdan sahibi herkesin şehirdeki değişimi ve gelişimi gördüğünü ancak bazılarının ısrarla dedikodu üretmeye devam ettiğini belirterek, “Biz şehrimize hizmeti akıl sahipleri ve vicdan ehilleri için yapıyoruz. Şehrin kalkınmasından, iyileşmesinden sıkıntı duyan, karın ağrısı çekenlerin ne dediğinin hiçbiri umurumda değil. Biz önümüze bakıyoruz.” dedi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Dijital Eğitim Platformu’ tanıtım toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Göreve geldiği günden bu yana alınan tedbirlerle ve gerçekleştirilen reformlarla güçlü bir mali yapıya kavuşan Nevşehir Belediyesi’nin kısa sürede tüm Türkiye’ye örnek olacak belediyecilik hizmetleri ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandığını ifade eden Arı, bu süre içerisinde özellikle altyapı probleminin çözümü için ciddi bir çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Arı, “Ben 2 Nisan 2019 tarihinde görevi devraldım daha belediyeyi öğrenmeden 1. Altyapısını başlattık. Bu planlı bir hamleydi. Ben seçimlerden önce sürekli olarak bu şehrin hem psikolojisini, hem sosyolojisini hem de fiziksel altyapısını analiz etmiştik. Şehrin nerede sorunu var, hangi noktalarda değişime, dönüşüme ihtiyacı var hepsini seçilmeden önce tespit etmiştik.” diye konuştu.

Arı, gerçekleştirilen 1. ve 2. altyapı hamleleri ile birçok bölgede 30 yılı aşkın süredir kullanılan asbest borular yerine en az 100 yıl dayanıklı ve daha sağlıklı yeni nesil borular döşeyerek şehirde ilk kez yağmur suyu hatlarını oluşturduklarını açıkladı.

“Altyapı için 400 milyon liralık yatırım”

Son dönemde gerçekleştirilen planlı su kesintilerinin ana isale hatlarındaki yenileme çalışmalarından kaynaklandığını belirten Arı, “ Şehrin tamamının altyapısını yenilemeden bu su kesintilerine son vermemiz mümkün değil. Şimdi şehrin birçok noktasında en az 30 yıldır kullanılan eski asbestli borular yerine yeni nesil, en az 100 yıl ömürlü ve daha sağlıklı borular döşedik. Yeni boruları döşedikten sonra suyu verdiğimiz zaman tazyikle eski borular patlıyor. Değiştirmediğimiz asbestli borular patladığı için de spesifik kesintiler yapıyoruz. Bu kesintiler de geçtiğimiz yıllar ile kıyaslandığında daha az bir oranda. Su ihtiyacından dolayı asla kesintiye gitmiyoruz. En fazla su tüketiminin yaşandığı yaz aylarında bile depolarımız doluydu.” dedi.

3,5 yıllık görev süresi sonunda şehrin altyapı probleminin tamamen ortadan kalkacağını ve bunun için Nevşehir Belediyesi’nin yaklaşık 400 milyon lira bir yatırım planlaması yaptığını açıklayan Arı, sözlerini şöyle sürdürdü;

“3,5 yılın sonunda altyapı hamlesinin tamamını bitirmiş olacağız ve şehrin altyapı problemi tarihe karışacak. Bunun yaklaşık maliyeti 400 milyon lira. Türkiye’de birçok belediye pandemi sürecinde altyapı yapamazken biz milyonlarca lira yatırım yaptık. Altyapı cesaret işidir beraberinde finans işidir. Bakın böyle bir dönemde 2019 yılının tam üç katı altyapı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Biz altyapıyı bitirmeden makyaja geçmeyeceğiz. İnsanların gözünü boyamak için belediyemizin kaynaklarını boşa harcamayacağız. Bizim ilk önce halkımıza sonra hakka karşı bir sorumluluğumuz var. Vicdansızlıktır eğer ben altyapıyı yapmadan üstüne bir şey yaparsam. “

“Başka çaremiz yok”

“Biz ne pahasına olursa olsun, ne kadar eleştiri alırsak alalım, ne kadar tenkit edilirsek edilelim bu şehrin geleceği için altyapıyı yapmak zorundayız. Boşa harcanacak tek kuruşumuz olmadığı için bunu yapmaktan başka çaremiz yok. Benim en önem verdiğim şey altyapı neden? Çünkü ben bu şehri turizme açmak istiyorum, ben bu şehri marka şehir yapmak istiyorum, ben Nevşehir’i Türkiye’de ve dünyada örnek bir şehir yapmak istiyorum. Eğer ben bu hedeflerde ilerlerken altyapıyı yapmazsam Nevşehir Kalesi’ni, Kayaşehir’i turizme açmamızın hiçbir manası yok. Altyapısı sağlam olmayan bir ilde üstyapıya hiçbir şey yapamazsınız. Yıllık bir şehre 11 milyon metre küp su verir kayıp ve kaçaktan dolayı bunun ancak 5,5 milyon metre küpünü faturalandırdığınız bir şehirde belediyeciliği sürdüremezsiniz. İşte bu yüzden altyapı hamlelerini başlattık ve çok şükür belli bir noktaya geldik. “

‘Vicdanı olmayan ve akıl sağlığını yitirenler yetersiz’

Yapılan bu çalışmalardan rahatsız olanlara ve haksız eleştirilere kulak tıkayarak Nevşehir için, bu şehrin insanları için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini belirten Arı, daha sonra şöyle konuştu;

“Bizler bu şekilde çalışırken bazıları algı yapıyorlar. Su arızalarının sebebinin yaptığımız altyapıdan kaynaklandığını söyleyenler var. Altyapıya boş yere para harcadığımızı iddia edenler var. Bugüne kadar altyapısını yenilediğimiz hiçbir yerde su arızası meydana gelmedi gelmeyecekte. Altyapısını değiştirdiğimiz bölgelerdeki boruları herkes gördü. Bu boruları ben uzaydan getirmedim. Bu borulardan bu şehrin insanları su içiyordu. Yeni döşediğimiz borularla eski borular arasındaki farkı akıl ve vicdan sahibi herkes görüyordur. Bunları göre göre bir insan aksi bir şeyi nasıl söyler? Ben altyapıyı alıp sırtıma götürmeyeceğim.”

“Ben bu şehrin evladıyım”

“Yaptığım tüm işleri bu şehir için yapıyorum. Bu şehrin iyiliği için çalışıyoruz ama bazılarının işine gelmediği için farklı algı peşinde. Adamın vicdanı yoksa akıl sağlığını da kaybetmişse şehrin iyiliğinden rahatsız olur.3,5,10 kişi de olsa maalesef bu şehrin gelişmesinden, kalkınmasından rahatsız olanlar var. Bunların kim olduğunu ben çok iyi biliyorum. Kamuoyu da tahmin ediyordur. Ama bu şehir bizim. Biz bu şehrin evladıyız. Bize emanet bu şehre adam diye hizmet diye verildi. Bu şehrin her bir bireyine hizmet etmemiz için bize oy verdiler.

Benim idare ettiğim belediyede belediyenin tek kuruşunu heba edecek, tek kuruşuna göz dikecek adamın gözünü çıkartmazsam Allah bana belediye başkanlığını nasip etmesin. Herhangi bir personelim yapsın gözünü çıkartmazsam bende de sıkıntı var demektir. Ben bu şehrin tek kuruşunu heba etmem. Öyle olduğu için 89 Milyon’dan borç bu kadar hizmet ederken 53 Milyon’a düştü. Bende olmaması yetmez benim personelim eğer tek kuruşa tenezzül ediyorsa onun gözünü çıkartmazsam o zaman bende bir sıkıntı var demektir. Ya beceriksiz yöneticiyimdir ya da bende beraberimdir. Ben ne beceriksizim ne de kimseyle ortakçılığım var. “

“Bu nasıl vidandır”

“Biz iki makama hesap veririz. Birincisi halka hesap veririm ikincisi hakka hesap veririm. Herkese eşit mesafedeyim. Aksini yapmadım ve yapmayacağım. Biz şehrimize hizmeti akıl sahipleri ve vicdan ehilleri için yapıyoruz. Şehrin kalkınmasından, iyileşmesinden sıkıntı duyan, karın ağrısı çekenlerin ne dediğinin hiçbiri umurumda değil. Biz önümüze bakıyoruz. Trafik ışıklarına takılırsan eve geç gidersin. Biz takılmayacağız, yolumuza bakacağız. İsteyen istediğini konuşabilir. Şehrin gelişmesinden, kalkınmasından bir insan nasıl rahatsızlık duyabilir? Nasıl bir vicdandır bu? Nasıl bir insanlıktır? Bakın 3,5 yıl benim şevkimi kırmayın sonra Allah kerim. Ama 3,5 yıl herkes otursun oturduğu yerde. Bilmiyor değiliz. Kimlerin ne yaptığını biliyorum. Elbette eksikliklerimiz vardır ama asla yanlışımız yok.”