Balon turu talihlileri belli oldu

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran’ın sosyal medya hesaplarından Kayaşehir’in fotoğraflarını paylaşanlar arasında çekilen kura ile sıcak hava balon turuna katılmaya hak kazanan 50 talihli belirlendi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, geçtiğimiz günlerde kentteki kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi’nin fotoğrafını paylaşan 50 kişiye sıcak hava balon turu hediye edeceğini bildirdi.

Savran, bunla ilgili olarak sosyal medya hesabından Kayaşehir’in tanıtım videosunu takipçilerinin beğenisine sunarak, "Haydi dostlar, çekilişimiz var. 13-20 Şubat’ta, Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir’imizin en güzel fotoğrafını çekip videonun altına yorum şeklinde paylaşan 50 şanslı kardeşimize, Kapadokya’nın güzelliklerini gökyüzünden gözlemleyebileceği balon turu hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Savran’ın bu paylaşımın ardından çok sayıda kişi Nevşehir Kalesi ve Kayaşehir’in fotoğraflarını paylaşarak çekilişe katılmaya hak kazandı.

Sıcak hava balon turuna katılacak olan 50 kişinin belirlenmesi amacıyla Nevşehir Belediyesi’nin web tv kanalı olan tvnev stüdyolarında çekiliş gerçekleştirildi.

Çekilişle birlikte sıcak hava balon turuna katılmaya hak kazanan 50 kişi belirlendi.