Bahçeşehir Koleji Velilerine "Sınava Hazırlanan Bir Gencin Ebeveyni Olmak" Semineri

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nde 12. Sınıf öğrencilerimizin velilerine "Sınava Hazırlanan Bir Gencin Ebeveyni Olmak" adlı seminer verildi.

Rehberlik öğretmenimiz Elçin Aydoğan verdiği seminer ile velilerimize sınava hazırlanan çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği ve zorlu süreci nasıl atlatacaklarının ip uçları anlatıldı. Sen de büyük Bahçeşehir ailesine katılmaya ne dersin?