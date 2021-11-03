Bahçeşehir Koleji Öğrencilerine Klasik Müzik Dinletisi...

Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Bölümü akademisyenleri Doç. Dr. Emin Erdem KAYA, Doç. Dr. Özlem KILINÇER ve Dr. Öğretim görevlisi Görkem KUMTEPE tarafından klasik müzik dinletisi yapıldı.

Öğrencilerimiz öncelikle Fazıl SAY'ı tanıdı, hayatı ve mesleği hakkında bilgiler edindi. Ardından değerli akademisyenlerimiz kendi enstrümanlarının tanıtımını yaptılar. Kısa bir klasik müzik konserinin ardından düzenlenen kokteylde klasik müzik hakkında sohbet edildi.

Desteklerinden dolayı Hacı Bektaş Veli Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür ederiz.