Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nden Muhteşem Şiir Dinletisi

1980'ler nostaljisi ile hazırlanan dinletide, misafirlerimiz hem o dönemin güzelliklerini yaşadı hem de o dönemin unutulmaz tatlarını da tatma imkânı buldu. Şiirlerin şarkılar ile taçlandığı gecede velilerimiz eski günlere dönmenin mutluluğunu yaşadı.

Şiirlere ve şarkılara eşlik eden salonun coşkusu ile öğretmen ve öğrencilerimiz harika bir programa imza attı. Nevşehir'de ilklere imza atan ve Nevşehir'de vizyon değiştiren Bahçeşehir Koleji olarak çok daha güzel işler yapacağımızı garanti ediyoruz.

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