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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Başarılara Doymuyor...

Nevşehir İl Spor Müdürlüğü ve Karate il temsilciliği tarafından organize edilen ve ilki düzenlenen Kapadokya Karate Şampiyonası, Avanos Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Nevşehir 12.10.2021, 09:28
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Başarılara Doymuyor...

Şampiyonaya ümit genç ve minik yıldız kategorisinde 5 farklı ilden 250 sporcu katılmıştır.

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nden toplamda 6 sporcu yarışmaya katılmıştır ve dereceleri şu şekildedir:

Bilal Talha YILMAZER

Kata 1.si

Kumite 2.si

Buğra YILMAZER

Kata 1.si

Kumite 2.si

Esila Saçar

Kata 1.si

Bilge Elmira Urgenç

Kata 2.si

Hatice Kübra Doğruer

Kata 3.sü

Uras Ertural

Kata 3.sü

Olmuştur. Öğrencilerimiz toplamda 3 altın,3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmıştır.

Öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

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