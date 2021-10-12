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Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü Başarılara Doymuyor...
Nevşehir İl Spor Müdürlüğü ve Karate il temsilciliği tarafından organize edilen ve ilki düzenlenen Kapadokya Karate Şampiyonası, Avanos Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.
Nevşehir 12.10.2021, 09:28
Şampiyonaya ümit genç ve minik yıldız kategorisinde 5 farklı ilden 250 sporcu katılmıştır.
Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü'nden toplamda 6 sporcu yarışmaya katılmıştır ve dereceleri şu şekildedir:
Bilal Talha YILMAZER
Kata 1.si
Kumite 2.si
Buğra YILMAZER
Kata 1.si
Kumite 2.si
Esila Saçar
Bilge Elmira Urgenç
Kata 2.si
Hatice Kübra Doğruer
Kata 3.sü
Uras Ertural
Kata 3.sü
Olmuştur. Öğrencilerimiz toplamda 3 altın,3 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmıştır.
Öğrencilerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.