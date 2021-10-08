Bahçeşehir Koleji'nde Spor Okulları Başlıyor

04-14 yaş arası tüm öğrencilerin katılabileceği "Kış Okulları" ile Nevşehir'e yeni bir misyon getiren Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü, akademik başarıyı sosyal başarı ile perçinlemeyi hedeflemektedir.

* Futsal

* Basketbol

* Voleybol

* Badminton

* Jimnastik

* Yüzme (Yetişkin)

* Karate branşlarında açılacak kış okulumuz ile bu sezon Nevşehirli öğrenciler spora doyacak.

Unutma başarı senin elinde, sen de bu aileye katıl, başarıyı yerinde keşfet!