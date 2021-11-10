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Bahçeşehir Koleji Lise Kademesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı Düzenledi

Bahçeşehir Koleji Nevşehir Kampüsü lise öğretmen ve öğrencileri 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı düzenledi.

Nevşehir 10.11.2021, 11:45
Bahçeşehir Koleji Lise Kademesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı Düzenledi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yılını en kalbi duygularla anan öğretmen ve öğrencilerimiz, Ulu Önderimizi anlatırken salonda herkes programı gözyaşları ile izledi.

Onun açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize bir kere daha ant içiyor ve " Mevsimin suçu yok, yokluğun soğuk Ata'm" diyoruz.

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