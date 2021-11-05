Babaoğlu bir konuştu, pir konuşta

NEVŞEHİR(MHA) "Geçtiğimiz rakipli seçimlerde çok kalp kırıklıkları olmuş"

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasında geçtiğimiz dönemlerde yapılan rakipli seçimlerde çok sayıda kalp kırıklıklarının yaşandığına değinen Babaoğlu, "Ticaret ve sanayi odamızdan bahsederken, geçmiş rakipli seçimlerde çok kalp kırıklıkları yaşandı. Halen gittiğim yerlerde oda üyelerimizin o kalp kırıklıklarını görüyor ve üzülüyorum. Dert ne bana oy verdi, vermedi meselesi. Nevşehir küçük bir yer. İnsanlar birbirlerinin cenazesine, düğününe katılacaklar. Oy vermeyebilir. Buna saygı duymamız gerek. Biz 4 bine yakın üyelerimizi ziyaret ederken bize oy verir mi düşüncesiyle gitmiyoruz. Oy verse de vermese de ziyaretlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Geçmişteki bu kırıklıkları bertaraf etmeye çalışacağız" dedi.

"Nevşehir tarihinde görülmemiş bir seçim yapacağız"

Adaylığa nasıl karar verdiğini ve adaylığıyla ilgili üyelerin kendisine olan ilgisini de dile getiren Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Yüksel Babaoğlu, "Ticaret ve sanayi odası başkanlığına adaylık için kararımı verirken kimseye danışmadım. kendi öz irademle, çıkıp adayım dedim. Bunu sadece iki oğlum ve eşim biliyordu. Çok çok sağ olsunlar üyelerimiz çok büyük bir ilgi gösterdiler, gösteriyorlar. Umduğumuzun üzerinde bir ilgi oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ben şunu taahhüt ediyorum ki, bu seçimlerde üyelerimizin teveccühü ile Ticaret odası tarihinde görülmemiş oranda bir neticeyi Nevşehir halkına takdim edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

"Başkanın Ankara'daki görevleri önemli ama üyelerimiz başkanlarını yanlarında görmek istiyor"

Oda başkanı Parmaksız'ın Ankara'daki görevlerinin önemli olduğunu ancak üyelerin başkanlarını yanlarında görmek istediğini de söyleyen Yüksel Babaoğlu, "Mevcut başkanımız Sayın M. Arif Parmaksız'ın görevde 4 yıl borsa, 24 yıl oda toplamda 28 yıl olmuş. Kendisinin Ankara'da da görevi var. Bu durum bir yandan artı kazandırırken, bir yandan da tepkilere de neden oluyor. Ben Nevşehir Ticaret ve Sanayi odasının sahipsiz olduğunu görüyorum, haftanın şu günü gelirsen görebilirsin diyorlar. Ankara'daki görevleri kendisi için önemli olabilir ama üyelerimiz başı sıkıştığında başkanı bulabilmek istiyor. Bu bize bir artı durum yazıyor" diye konuştu.

"Değişim rüzgarları çok güçlü esiyor"

Babaoğlu sözlerinin son bölümünde ise, "Değişim rüzgarları çok güçlü esiyor. Her şeyin bir sonu vardır. Nevşehir Ticaret ve Sanayi odasının da sonu geldi. Biz Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasını değiştireceğiz, gençleştireceğiz. Yeni nesli orada iktidara getireceğiz. Yeni nesil üyelerimiz değişimi çok güzel teneffüs ediyor. Üyelerimize tüm duygu ve düşüncelerinin karşılığını vereceğiz" şeklinde konuştu.