"Babaoğlu ailesinin Nevşehir'e minnet ve şükran borcu var"

NEVŞEHİR(MHA) Babaoğlu, "Merhum babama Nevşehir bir dönem belediye başkanlığı, Turgut Özal'lı yıllarda iki dönem de milletvekilliği şansı verdi. Babaoğlu ailesinin Nevşehir'e minnet ve şükran borcu vardır.

Bu minnet ve şükran borcunu babam ve ailem adına Nevşehir halkına takdim ediyorum. Babaoğlu ailesi Nevşehir'e nasıl hizmet edeceğini geçmişte ispatladı. Günümüzde de inşallah gösterecek" dedi.

"Hakkaniyet ile Şeffaf hizmet edeceğiz"

Yeni nesil harekatı olarak adlandırdığı bu harekatın nasıl ortaya çıktığını da anlatan Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Yüksel Babaoğlu, "Yeni nesil harekatı nasıl ortaya çıktı?. Yeni nesil harekatı uzun yıllardır unutulmuş, ihmal edilmiş, yok sayılmış yaklaşık 4 bin civarında üyenin başkaldırışıdır. Yeter artık, bizde varız harekatıdır. Üyelerimize odanın sadece üyesi değil, hem ortağı hem de sahibi olduğunu iliklerine kadar hissettireceğiz. Çünkü üyelerimizde gönül kırgınlığı var. Ben şahsen 4 bin 100 üyemizin her birini bire bir tanıyorum. Gerek iş ilişkilerimiz var, gerekse Ticaret odasında görev yaptığımım süre içerisinde kendileriyle tanışıklığım var. Üyelerimiz temsilde ve adalette eşit olarak yararlanmak istiyorlar. Biz onlara temsilde ve adalette eşitliği sağlayacağız. Ticaret ve Sanayi Odamız sadece Nevşehir merkeze değil, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Kozaklı, Hacıbektaş ve Gülşehir'imize eşit hizmet standardına kavuşacaktır. Çünkü bu manada da odamızda yapılan bazı eksiklikler var. Bunu ilçelerimizde ve kasabalarımızda bulunan iş insanlarımızda zaman zaman dile getiriyorlar. Örneğin üyelerimiz bazı fuarlara götürülüyor. Antalya'da yapılan YÖREX fuarı vardı. Mesela orada yöresel ürünler tanıtılıyor. Orada kimin olması lazım?. Bu ürünleri üreten insanların olması lazım. Ama gidenler kim?. Sanayici arkadaşlarımız. Onları eleştirmek için değil, onlardan özür diliyorum ama işin doğrusu da bu değil mi?. Burada sorun bu bölgesel ürünlerimizi üreten kişilere gider misiniz diye sorulmalıydı ama sorulmadı. Gittiğim yerlerde, örneğin Zahire pazarında esnaflarımız bakıyoruz yıllardır bu fuarlarda hep aynı insanlar boy gösteriyor. Bize ne zaman sıra gelecek diye soruyorlar?. Yeni nesil yönetime geldiğinde onlara da sıra gelecek. Bizim dönemimizde hakkaniyet ve şeffaflık ölçüsünde üyelerimiz bize de bir gün sıra gelecek diyecek. Bu tip fuarlara onları hak ettikleri şekilde ve şeffaflık dahilinde götüreceğiz. Sektörlerimizi, ürünlerimizi ve firmalarımızı tanıyacağız ve onlara hizmet edeceğiz" açıklamalarında bulundu.