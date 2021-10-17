Ayşe Paslanmaz Türkiye’yi gururla temsil etti

NEVŞEHİR(MHA) Paslanmaz, Özbekistan’da gerçekleşen Türk Dünyası Şiir şöleninde gönüllerde taht kurdu.

TÜRKSOY, Harezm Valiliği ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) iş birliğinde, 12-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenen buluşmaya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Başkurdistan (RF), Saha-Yakut (RF) ve Kuzey Makedonya’dan şairler katıldı.

Türkiye’den Şair, Yazar, Gazeteci, İş Kadını Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi “Peri Kızı” Mahlaslı Ayşe Paslanmaz katıldı.

Ayşe Paslanmaz önceki yıllarda da Makedonya Struga Şiir Akşamları,Irak Kıbrıs,Tataristan,Azerbaycan gibi ülkelerde ki şiir şölenleri ve şair buluşmalarına katılmıştı.

TÜRKSOY'un 37'nci Dönem Daimi Konseyi kararıyla Hive şehri, 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmişti. Özbekistan’ın Hive kentinin 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesiyle ilgili etkinliklerin Çin virüsü salgınından ötürü bu yıla ertelenmişti.

Özbekistan'ın Harezm Valiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından organize edilen buluşma, büyük Türk şairi Yunus Emre'nin 700'üncü ölüm yıl dönümü münasebetiyle düzenlendi.

Yunus Emre’nin vefatının 700. yılına ithafen Türk Dünyası Kültür Başkenti Hiva'da bir araya gelen katılımcılar etkinlik boyunca Agahi Yaratıcılık Okulu, şairin Hiva'daki ev müzesi ve tarihî İçankale’yi ziyaret ettiler. Türk Dünyası Şairler Buluşması, TÜRKSOY'un gelenekselleşen etkinliklerinden biri olarak her yıl farklı bir ülkede düzenleniyor.

Türk Dünyası Şairleri Buluşması'na katılmak üzere Özbekistan’a giden Türk dünyasının ünlü şairleri, Ürgenç Havalimanı'nda Harezm Valiliği yetkilileri tarafından törenle karşılandı.. Buluşmaya katılan şairler, programın ilk gününe ünlü Özbek Türkü Şair Âgâhî'nin Hive'deki müzesi ve adını taşıyan okulu ziyaret ederek başladı. Sonrasında Hive şehrindeki "İçan Kale" tarihî külliyesini ziyaret eden katılımcılar, Harezm Makam Sanatı Merkezi, Kamilcan Ataniyazov Müzesi, Harezm Mamun Akademisi, Ulu Avlu tarihî Külliyesi ve Harezm Tiyatrosunu gezdi. Ayrıca şairler, Ürgenç Devlet Üniversitesinde öğrenci ve öğretim görevlileriyle bir araya geldi.

Sıcak bir ilgi ve sevgi seli karşında zaman zaman duygulandığını dile getiren Paslanmaz:”Tüm ziyaret edilen yerlerde törenle karşılandıklarını, çiçekler takdim edildiğini her yerde şiirlerini seslendirdiğini ve insanların kendisiyle resim alabilmek için sıraya girdiklerini açıkladı.Türk Dünyası kardeş ve dostluğunun şiirle güzelleşeceğini ifade ederken Şiir bir köprüdür bu köprüyle Türk Dünyası arasındaki bağlar daha da sağlamlaşacaktır.” dedi.

Proğramda Ayşe Paslanmaz’a ve diğer katılımcı şairlere plaket takdimi yapıldı, Özbek Milli Kıyafeti çapan giydirildi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.