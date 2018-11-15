Avanos’u dürbünle izleme imkanı

Avanos Orta Mahallede bulunan Bayram Tepesinde, belediye park ve bahçeler müdürlüğü tarafından peyzaj çalışması yapıldı.

Avanos’u dürbünle izleme imkanı
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NEVŞEHİR(MHA) Yıllardır atıl bir vaziyette bulunan Bayram Tepesini ilçenin seyir terası haline getirmek için başlattığımız düzenleme çalışmaları kapsamında büyük bir değişim gerçekleştirildi.

Oturma alanları oluşturulan ve zemini doğal taş ile kaplanan alanda aydınlatma armatürleri ve ahşap bariyerli emniyet şeridi ile nezih bir ortam oluşturuldu. Yeşillendirme çalışmalarına da birkaç gün içinde başlanılacak olan seyir terasına, gerçek anlamda bir seyir zevki katmak için bir adet seyir dürbünü yerleştirildi.

Bayram Tepesine çıkan vatandaşlarımız burada oluşturulan oturma mekanlarında oturarak vakit geçirebilecek ve seyir noktasına yerleştirilen dürbünden 1 TL’ye Avanos’u izleyebilecek.

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