Son Dakika

Avanos’ta uyuşturucudan 3 kişi gözaltına alındı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri Tarafından Avanos İlçesinde Uyuşturucu İle Mücadele Kapsamında 3 Şüpheli Yakalandı.

Nevşehir 08.11.2019, 16:03 08.11.2019, 16:39
Avanos’ta uyuşturucudan 3 kişi gözaltına alındı
banner230

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Avanos ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından Avanos ilçesinde 3 ayrı adreste yapılan ev aramasında 24 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 22 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner287
banner269
21°
açık
Namaz Vakti 09 Kasım 2019
İmsak 05:46
Güneş 07:10
Öğle 12:30
İkindi 15:15
Akşam 17:40
Yatsı 18:59

Gelişmelerden Haberdar Olun

@