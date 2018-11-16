Avanosta 13 Okul Beyaz Bayrakla Ödüllendirildi

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü “Beyaz Bayrak” ve “Beslenme Dostu Okul” projeleri ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda bu güne kadar Nevşehir de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde toplam 219 okul "Beyaz Bayrak" almaya hak kazanırken, 48 okul da "Beslenme Dostu Okul" olmaya layık görülmüştür.

Toplantıya Avanos Kaymakamı Murat Çağrı Erdinç, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Öçal, Avanos İlçe Entegre Hastanesi Başhekimi Adnan Kakilli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Berk ve ilçe okul müdürleri katıldı.

Toplantıda “Beyaz Bayrak Projesi” sunumu ve “Beslenme Dostu Okul” Projesi sunumları yapıldı. Toplantı sonunda hak eden 13 okula pirinç levha ve beyaz bayrakları Kaymakam Murat Çağrı Erdinç tarafından takdim edildi.