Avanos'ta kros ve bayrak koşuları düzenlendi

NEVŞEHİR(MHA) Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan Kros ve Bayrak Koşuları Atatürk çim saha Kompleksi'nde yapıldı. Avanos İlçe Milli Eğitime bağlı tüm okullarımızın katılımı ile gerçekleştirilen etkinliğimiz öğrenci ve velilerimizin katılımı ile renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyetimizin çocukları kendilerine yakışır bir mücadele sergilediler. Hırsın ve azmin çok yüksek olduğu müsabakalar sonunda, dereceye giren okullarımız şu şekilde olmuştur;

Ortaokul Erkek Bayrak Koşusu

1.Ahmet Ergün Ortaokulu

2.Avanos İmam Hatip Ortaokulu

3.Avanos Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

4.Şehit Polis Halil Gün Ortaokulu

Ortaokul Kızlar Kros Koşusu

1.Ahmet Ergün Ortaokulu-------------------Ada Selin Altundağ

2.Avanos Mehmet Akif Ortaokulu---------------Hülya Karşı

3.Özkonak Cumhuriyet Ortaokulu-----------Mihriban Yıldırım

4. Şehit Polis Halil Gün Ortaokulu---------------Ezel Azgın

Ortaokul Erkek Kros Koşusu

1.Ahmet Ergün Ortaokulu------------------Mustafa Can Uğurlu

2.Ahmet Ergün Ortaokulu-------------------Muhammed Elibal

3.Avanos Mehmet Akif Ortaokulu---------Halid-El Hüseyin

4.Özkonak Cumhuriyet Ortaokulu------Ömer Can Gündemir

Lise Erkekler Bayrak Koşusu

1.Avanos Anadolu Lisesi

2.Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi

3.Avanos Anadolu İmam Hatip Lisesi

4.Avanos Kızılırmak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Lise Kızlar Bayrak Koşusu

1.Avanos Anadolu Lisesi