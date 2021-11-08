Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş'ın Basın Açıklaması

Son zamanlarda haberlerde ve basın organlarında Kapadokya’nın Kayseri’de olduğu veya oraya bağlı olduğu yönünde çeşitli haberler yapılmaktadır.

Bugün yine bazı internet sitelerinde, halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan şahsın ailesi ile birlikte Kayseri'de sıcak hava balonuna bindiği şeklinde haberler yapıldığını gördük.

Güzel Atlar Diyarı Kapadokya Nevşehir'dir! El sanatları merkezi Avanos ile, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen müzesi Göreme Açık Hava Müzesi'yle, Uçhisar Kalesi'yle, Derinkuyu,Özkonak ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleriyle, Ürgüp Üçgüzeller ve daha saymakla bitmeyecek birçok değeri ile Kapadokya Nevşehir'indir!

Coğrafya bilgisi ve genel kültür yoksunu, hepsinden öte altında nasıl bir amaç yattığı belli olmayan böyle mesnetsiz haberleri yapan gazeteci ve yayıncıları Avanos ve şahsım adına esefle kınıyor; bu tarz haberlerin bir an önce tekzip edilmesi çağrısında bulunuyorum!

Tüm dünya tarafından bilinen, tanınan ve kabul edilen gerçekleri yadsır nitelikte, farklı amaçlarla yayın yapanlar; habercilik, gazetecilik gibi kıymetli bir mesleğin etik değerlerine de cehaletleriyle zarar vermektedir. Kapadokya'yı, konumunu ve özelliklerini gerçekten bilmeyen haber yapmasın!

Medeniyetler beşiği güzel Kapadokya'mız da sahip olduğu tüm kadim özellikler ve güzellikler de bizimdir!

Celal Alper İbaş

Avanos Belediye Başkanı