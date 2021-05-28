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ATV hırsızı 2 kişi tutuklandı

Nevşehir Güzelyurt Mahallesinde park halinde bulunan ATV’yi çalarak kayıplara karışan 2 şüpheli yakalandı.

Nevşehir 28.05.2021, 14:05
ATV hırsızı 2 kişi tutuklandı
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Nevşehir Güzelyurt Mahallesinde park halinde bulunan ATV’yi çalarak kayıplara karışan 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Güzelyurt Mahallesinde ATV’nin çalınmasıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında hırsızlık olayını A.C.T. ve O.Ç.’nin gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheliler Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde çaldıkları ATV ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.T. ve O.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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