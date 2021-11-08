“AŞK BU MU?” Adlı Tiyatro Oyunu Büyük İlgi Gördü

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tiyatro Geceleri yeniden başladı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Onur Sermik’in yazıp, Yasemin Öztürk ve Paşhan Yılmazel’in oynadığı “Aşk Bu Mu?” adlı tiyatro oyunu, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi.

Oyunu Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve eşi Nejla Savran ile birlikte ünlü şair ve yazar Mehmet Ercan ve belediye başkan yardımcıları da izledi.

Tiyatro severlerin büyük ilgi gösterdikleri oyunda kadın erkek ilişkilerinde evlilik öncesi ve evlilik sonrasında yaşanan değişimler ve son zamanlarda sosyal medyanın da etkisiyle ortaya çıkan olaylar farklı bir bakış açısı ile ele alındı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran oyun sonunda sanatçılar Yasemin Öztürk ve Paşhan Yılmazel’e çini bir tabak hediye etti.

Tiyatro Geceleri kapsamında Kasım ve Aralık oyunda yeni oyunların sahneleneceği ve sürpriz konserler düzenleyeceklerinin müjdeledi.

Savran, “Pandemi döneminde kültü ve sanat etkinliklerine ara vermek zorunda vermek zorunda kalmıştık. Gerekli tedbirleri alarak yeniden etkinliklerimize başladık ve Nevşehirliler büyük ilgi gösterdi. Bu tür etkinliklerin devam edebilmesi için tüm hemşerilerime aşılarını olmaya ve kurallara uymayı tavsiye ediyorum.” dedi.