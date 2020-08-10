Arif Parmaksız’dan Büyük Jest!

ALTINYILDIZLI ŞAMPİYON ÖĞRENCİYİ ARABASIYLA ANKARA TOBB ÜNİVERSİTESİ TANITIMINA GÖNDERDİ.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız,

2020 YKS sonuçlarına göre Türkiye sıralamasında Y-EA puan türünde 400.cü, Nevşehir 1.cisi, Y-SAY Nevşehir 2.cisi olan Fatma Duygu DEMİRKOL ve Y-SAY sıralamasında 934.cü Y-TYT Nevşehir 3.cüsü, Y-SAY Nevşehir 4.cüsü olan Emre BİÇKES’i dizüstü bilgisayarla ödüllendirmişti.

Başkan Parmaksız, “2020 YKS sınavında Türkiye dereceleri yapan ve İlimizi gururlandıran öğrencilere başarı yolculuklarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Nevşehir Ticaret Odası olarak eğitim – öğretime ve ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz aydınlık ufukların ışığı gençlerimize büyük önem veriyoruz.” diyerek arabasını ve şoförünü görevlendirip öğrencilerimizden Emre BİÇKES’i TOBB Üniversitesi tanıtım günlerine Ankara’ya göndermiştir.

TOBB bünyesinde kurulan Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin sağladığı burs imkânları ve eğitim koşullarını yerinde gören, üniversite ziyaretlerinde ulusal kanallarla da röportaj yapan öğrencimiz ve ailesi, Üniversite yetkilileri tarafından gösterilen ilgiden dolayı mutluluk duyduklarını söylediler.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi M. Arif Parmaksız’a, Şampiyon öğrencilerimiz adına teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız.