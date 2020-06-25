Arabalı Sinema Film Günleri’nde Bu Hafta “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı” Adlı Film İzlenecek

Nevşehir Belediyesi'nin koronavirüs önlemleri nedeniyle sinemaya gidemeyen vatandaşlar için düzenlediği arabalı sinema etkinliği bu hafta sonu da devam edecek.

Bektik Mahallesi’ndeki Kamyon ve Tır Garajı’nda gerçekleştirilen ve “Müslüm”, “Türk İşi Dondurma” ve “7. Koğuştaki Mucize” filmleriyle büyük ilgi gören etkinlikte bu hafta sonu cumartesi akşamı yapımcılığını "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman"a da imza atan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" adlı film ekrana yansıyacak.

Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu film, İstanbul'u fethinin ardından yönünü Roma'ya çeviren Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının, Balkan coğrafyasında Sırp Kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi ve cihan devletinin köklerinin bu coğrafyada yeşermesini konu alıyor.

Aksiyon ağırlıklı tarihi dönem filminin başrollerinde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Seray Kaya, Eren Vurdem, Ogün Kaptanoğlu, Selda Alkor ve Cemal Hünal yer alıyor.

27 Haziran Cumartesi günü akşam saat 21.30’da başlayacak olan ve sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde sinema keyfi yaşatacak olan etkinlik sırasında aileleri ile birlikte film izlemeye gelen vatandaşlara yine Nevşehir Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan etkinliğe tüm vatandaşlar davet edilerek, gerekli tedbirlere uyulması noktasında da hassasiyet çağrısında bulunuldu.