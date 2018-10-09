Amatör Spor Haftası Başladı

Amatör Spor Haftası etkinlikleri 8 Ekim Pazartesi günü saat 14:00 da Valilik önünden Kortej Yürüyüşü ile başladı.

Amatör Spor Haftası Başladı
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Gençlik ve Spor İl Müdürüm Mustafa ÜNLÜER, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mustafa Büyükkurtlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Erdal Taşkın, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Tolga Karaca, sporcular, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile Mehter Takımı eşliğinde gerçekleştirildi. 14:30 da Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda yapılan açılış programı; Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayarak Taekwondo ile Cimnastik sporcularının gösterileri, öğrencilerin konseri ve spor branşlarının tanıtım gösterileri ile açılış programı tamamlandı.

8 -14 Ekim 2018 tarihleri arasında spor müsabakaları devam edecek olup 14 Ekim Pazar günü saat 14:00 da Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda kapanış programıyla tamamlanacaktır.

BRANŞ

SAAT

TARİH

YER

MASA TENİSİ

16.00

08.10.2018 Pazartesi

GENÇLİK MERKEZİ

VOLEYBOL

17:30

08.10.2018 Pazartesi

D.İ.P. SPOR SALONU

HENTBOL

17.30

09.10.2018 Salı

D.İ.P. SPOR SALONU

ATLETİZM

16.30

09.10.2018 Salı

3 NOLU ÇİM SAHA

TENİS VETERANLAR

19:00

09.10.2018 Salı

TENİS KORTU

SAĞLIK TARAMASI (DİŞ)

09:00

10.10.2018 Çarşamba

MUSTAFA ÇALIŞKAN İLKOKULU

ÖZEL SPORCULAR FUTBOL

10.00

10.10.2018 Çarşamba

2 NOLU ÇİM SAHA

BADMİNTON

16.00

10.10.2018 Çarşamba

GENÇLİK MERKEZİ

CİMNASTİK

16.30

10.10.2018 Çarşamba

ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU

VOLEYBOL VETERANLAR

18.30-19:30

10.10.2018 Çarşamba

D.İ.P. SPOR SALONU

BASKETBOL

17.30

11.10.2018 Perşembe

D.İ.P. SPOR SALONU

YÜZME

17:30

11.10.2018 Perşembe

YÜZME HAVUZU

TENİS VETERANLAR

19:00

11.10.2018 Perşembe

TENİS KORTU

GÜREŞ

17.00

12.10.2018 Cuma

ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU

TAEKWONDO

18.00

12.10.2018 Cuma

D.İ.P.S.S. TAEKWONDO SALONU

VOLEYBOL VETERANLAR

18.30-19:30

12.10.2018 Cuma

D.İ.P. SPOR SALONU

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 09:20
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