Amatör Spor Haftası Başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürüm Mustafa ÜNLÜER, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mustafa Büyükkurtlu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürü Erdal Taşkın, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Tolga Karaca, sporcular, öğrenciler ve vatandaşların katılımı ile Mehter Takımı eşliğinde gerçekleştirildi. 14:30 da Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda yapılan açılış programı; Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayarak Taekwondo ile Cimnastik sporcularının gösterileri, öğrencilerin konseri ve spor branşlarının tanıtım gösterileri ile açılış programı tamamlandı.

8 -14 Ekim 2018 tarihleri arasında spor müsabakaları devam edecek olup 14 Ekim Pazar günü saat 14:00 da Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda kapanış programıyla tamamlanacaktır.

BRANŞ SAAT TARİH YER MASA TENİSİ 16.00 08.10.2018 Pazartesi GENÇLİK MERKEZİ VOLEYBOL 17:30 08.10.2018 Pazartesi D.İ.P. SPOR SALONU HENTBOL 17.30 09.10.2018 Salı D.İ.P. SPOR SALONU ATLETİZM 16.30 09.10.2018 Salı 3 NOLU ÇİM SAHA TENİS VETERANLAR 19:00 09.10.2018 Salı TENİS KORTU SAĞLIK TARAMASI (DİŞ) 09:00 10.10.2018 Çarşamba MUSTAFA ÇALIŞKAN İLKOKULU ÖZEL SPORCULAR FUTBOL 10.00 10.10.2018 Çarşamba 2 NOLU ÇİM SAHA BADMİNTON 16.00 10.10.2018 Çarşamba GENÇLİK MERKEZİ CİMNASTİK 16.30 10.10.2018 Çarşamba ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU VOLEYBOL VETERANLAR 18.30-19:30 10.10.2018 Çarşamba D.İ.P. SPOR SALONU BASKETBOL 17.30 11.10.2018 Perşembe D.İ.P. SPOR SALONU YÜZME 17:30 11.10.2018 Perşembe YÜZME HAVUZU TENİS VETERANLAR 19:00 11.10.2018 Perşembe TENİS KORTU GÜREŞ 17.00 12.10.2018 Cuma ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU TAEKWONDO 18.00 12.10.2018 Cuma D.İ.P.S.S. TAEKWONDO SALONU VOLEYBOL VETERANLAR 18.30-19:30 12.10.2018 Cuma D.İ.P. SPOR SALONU

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 09:20