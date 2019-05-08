Altınyıldızlılar Türkiye 3.Sü

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerimizden DURU IŞIKTAŞ ,HASAN KAYA ATAÇ, BERAT ÇELİK, ABDÜSSAMET ÇEVİK ,BERAT ARIK ,HAKTAN AHMET SARIKAYA ,YAVUZ SELİM CEYHAN, HALİL EFE TANGÜLER Ankara’da yapılan ulusal Türkiye geneli - robotik kodlama kategorisi çizgi takip yarışmasında takım olarak TÜRKİYE 3.sü oldular

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Robotik Kodlama takımı muhteşem bir başarıya daha imza atarak Ankara’da Türkiye geneli düzenlenen Robotik Kodlama yarışmasında okulumuzu ve ilimizi en iyi şekilde temsil ederek Türkiye 3.sü olmuşlardır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Kurum Müdürü Sayın MEHMET ERAVCI öğrencilerimizin kupalarını kendisine armağan etmesinden sonra yaptığı açıklamada “ Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak aklı ve mantığı kullanarak doğru adımlarla işlem yürütmeyi sağlayan ve bu işlem sırasını yeni ve farklı uygulamalar geliştirerek bir üst seviyeye taşıyan, matematiksel zekâ düzeyini de geliştirmeyi sağlayan ve zekâyı ileri seviyeye yükseltebilecek bir ders olan Kodlama STEM ve Robotik derslerini öğrencilerimize 4 yıldır vermekteyiz. Kodlama, Stem ve Robotik derslerinde Öğrencilerimizin bilişsel ve sosyal gelişimleri doğrultusunda bilişim dünyasını ve teknolojisini tanımaları, öğrenmeleri ve yeni ürün ortaya çıkarmaları sağlamaktayız. Dünyadaki robot ve yapay zekâ teknolojilerinin gelişim ve kullanım süreçlerini tanımalarını sağlayıp, yapay zekaya ilgi duymalarını ve hayal etmelerini sağlayacak etkinlikler de düzenlediğimiz derslerimizde, Bilişim teknolojisini; öğrenme, doğru ve faydacı kullanma, insanlığın yararına üretme bilinci kazandırmaktayız. Yaşam alanlarında “F şıkkını” aramalarını, bulmalarını kolaylaştıran bilişim teknolojileri ve yazılımlarının öğretildiği derslerimize ek olarak bu alanda yapılan ulusal ve uluslararası yarışmalara öğrencilerimiz teşvik ederek bir yandan öğrencilerimizin özgüvenlerini arttırırken diğer yandan ise öğrencilerimizin bu yeni nesil derslerde gelişimlerine katkı sağlamaktayız. Yarışmaya katılan öğrencilerimizi onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Altınyıldız ailesi olarak bizde öğrencilerimizi onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.