Altınyıldızlılar TÜBİTAK Sunumunda

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri TÜBİTAK Tarafından Düzenlenen 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasına tamamı özgün projelerle ile müracaatlarını gerçekleştirmişlerdir. Nevşehir genelinde 9 projenin katılacağı Kayseri Bölge sergisine 3 tanesi Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerinin olmuştu. Öğrencilerimiz jüri sunumları online olarak 13-14 Ekim yapacaklardır.

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI PROJENİN ADI PROJENİN ALANI GÜLSENA KUMBIÇAK BİYOÇEŞİTLİLİK BİYOLOJİ OĞUZ VICIL SAĞLIKLI BESLENME BİYOLOJİ GİZEM EYLÜL ALMAS EFE KAĞAN SAYGILI KÜLTÜREL MİRAS TARİH

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak bu projelerde temel amacımız, bilim kültürünü geniş kitlelere yaymak, toplumda bilime olan ilgiyi arttırmak, özellikle çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında çalışma yapmaya özendirmektir. Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak bu projelerde temel amacımız, bilim kültürünü geniş kitlelere yaymak, toplumda bilime olan ilgiyi arttırmak, özellikle çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında çalışma yapmaya özendirmektir. Ayrıca öğrencilerimizin zekâ gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin bilimsel yöntem süreçlerini kullanabilecekleri projeler hazırlayarak çevrelerinde karşılaştıkları problemlere çözüm yöntemleri geliştirmelerini sağlamak amacıyla hazırladıkları bu projeleri genele yaymak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak öğrencilerin gelişiminde bilimin katkısının vazgeçilmezliğine inanan bir kurum olarak bünyemizde bulunan alanında uzman öğretmenlerle Fen Bilimleri laboratuvarı, 3 Boyutlu Sınıf kullanarak, Bilim Gezileri yaparak büyüyen, yürüyen, üreten Türkiye’nin yarınlarının gerçek sahipleri olarak, araştıran, geliştiren proje ortaya koyan öğrenci yetiştirmek en büyük gayemizdir.

Aklın ve Bilimin Işığında Türkiye'nin Geleceğini yetiştirmeye devam ediyoruz. TÜBİTAK Araştırma Projelerinde Türkiye derecelerine ve bölge derecelerine sahip olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak projelerde emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor ve proje sunumlarında başarılar diliyoruz.