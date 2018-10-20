Altınyıldızlılar Kitap Fuarında

Kurum olarak çocuklarımızın daha ilkokul sıralarında yazarlarla tanışıp, kitap okumanın önemini anlayıp , üretken birer birey olmalarını sağlamak amacıyla yaptığımız faaliyetlerden biri olan kitap fuarı gezilerine bu hafta 5,6,7. ve 8.sınıf öğrencilerimiz katıldı.

Öğrencilerimiz Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Kayseri Kitap fuarına yazarlarla ve kitaplarla buluşmak üzere katıldılar. Kitap fuarında kendilerine hitap eden kitapları alan Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri fuara katılmaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Bütün öğretmen ve öğrencilerimize kitap dolu günler diliyoruz……

Kitap bilmenin, bulmanın, olmanın yoludur. Kitapla bulan kitapla bilir; bir süre sonra eserini verir kitapla olur ve oldurur. Medeni toplumların sosyal düzeni budur. Hiçbir medeniyet ve kültür idraki yazısız, sözsüz ve kitapsız olamaz.

Kitap dündür, bugündür, yarındır…

Çünkü kitap sayfalarında sadece kelime taşımaz. Geçmişinizi size getirir, geleneğinizi size taşır bugün yapar. Bugünü idrak ettirerek yarınınızı belirler ve sizi geleceğe taşır.