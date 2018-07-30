Altınyıldızlı Teğmenimiz Enver Alper Doğan’a Başarılar dileriz

Okul yöneticileri ile görüşen Teğmen Doğan; “ Altınyıldız Koleji’nde aldığım başarılı eğitim ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapacağım. Ülkesini, Milletini ve Devletini seven, koruyan, benimseyen nesiller yetiştiren Altınyıldız Koleji Yöneticilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına , beni bu günlere getiren , her türlü desteği veren Aileme, teşekkür ederim..” dedi.

Altınyıldız Ailesi olarak , Teğmen Enver Alper Doğan’a Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yürüdüğü bu kutsal görevinde başarılar dileriz.

ALTINYILDIZ LİSELİLER HARP OKULLARINDA!

2018 Mezunlarımızdan Milli Savunma Üniversitesi’ni kazanan Altınyıldız Fen Liseli Hamdi Kolbaşı Hava Harp Okulu’na yerleşme başarısı göstermiştir.

İstikbalin göklerde olduğunu belirten Atamızın izinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir neferi olarak Devletimize ve milletimize hizmet edecek Subay adayımıza başarılar dileriz.

Altınyıldız Liseleri bir tarafta Türkiye’nin en seçkin üniversitelerine öğrencilerini gönderirken, diğer tarafta Türk Devleti’nin ihtiyacı olan, güvenliğini ve huzurunu sağlayacak subayları yetiştirmenin onurunu yaşamaktadır.

Nevşehir’e ve Türkiye’ye hayırlı uğurlu olsun.