Altınyıldızlı Öğrenci 2020 AYT’de Tüm Soruları Doğru Yaptı

ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİLERİN 2020 AYT BAŞARISI

Ömer Faruk AYSİN, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri testinden oluşan toplam 80 sorunun tamamını doğru cevaplayarak AYT’de ful yapmıştır.

Altınyıldız Koleji öğrencileri üniversite sınavlarında elde ettikleri büyük başarıların ve Türkiye derecelerinin yanı sıra alan yerleştirme testi (AYT) sınav sorularının tamamını doğru cevaplayan öğrencisi ve benzer başarıları gösteren öğrencilerinin sonuçlarıyla da büyük bir mutluluk yaşamaktadır.

Ömer Faruk AYSİN ile birlikte,

Fatma Duygu DEMİRKOL, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) de 80 soruda Matematik 1 yanlış, Fen Bilimleri ful.

Cebrail SARI, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) de 80 soruda 1 Biyoloji yanlış, Matematik ful.

Emre BİÇKES, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) de 80 soruda 2 Biyoloji yanlış, Matematik ful.

Mehmet Alpkağan KABAN, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) de 80 soruda 1 Matematik boş, 2 Fen Bilimleri yanlışı.

Melih GÜLTEKİN, AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) de 80 soruda 3 Fen Bilimleri yanlışı.

Ortaya konan bu başarılar özverili çalışmanın ve kaliteli bir eğitim sürecinin bir örneğini oluşturmaktadır. ÖSYM’nin resmi sonuçlarına göre öğrencilerimizin elde etmiş oldukları bu bireysel ve toplu başarıları açık bir şekilde Nevşehir halkı ile paylaşmaktan gurur duymaktayız.

Başarıda gelinen bu nokta her yıl daha ileriye taşınmakta ve bu başarıya imza atan öğrencilerimiz altınyıldız ailesinin yetiştirdiği bir değer olarak hem Nevşehir halkının hemde ülkemizin geleceği olmaktadır.

Geleneksel başarı tablomuz artmakta başarıya imza atan öğrencilerimiz büyümeye devam etmektedir.

Bu süreçte bize güvenerek desteklerinden dolayı, Nevşehir halkına, velilerimize özverili çalışmalarında dolayı öğrenci, öğretmen, okul idaresi ve okul personeline teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin başarılarının devamını dileriz.