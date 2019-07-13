Altınyıldızlı LGS Türkiye 1.si İstanbul Argem’de

Altınyıldız İlköğretim Kurumu LGS Türkiye ve Nevşehir 1.si öğrencimiz GÖKAY NURAY bu yıl katıldığı Uluslararası Kanguru Matematik Olimpiyatlarında Türkiye 9.su, Türk Beyin Takımı Olimpiyatlarında Türkiye 11.si( Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Beyin Takımı seçmelerine katılmaya hak kazananmıştır.) olmuştur.

Öğrencimiz GÖKAY NURAY’a İstanbulda katıldığı ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ (ARGEM) mülakata kalan 40 öğrenci arasında olmuş ve bu 40 öğrenciden seçilen 15 erkek öğrenci arasına girmiştir. ARGEM(İstanbul Araştırma Geliştirme Eğitim ve Uygulama) Lisesi Türkiye’nin seçilmiş en iyi 30 öğrencisini alarak eğiten ,İstanbul’da 5 ayrı üniversite ile işbirliği yapan,14 dil laboratuarı,12 bilim atölyesi ,3 Fen Laboratuvarı , 1 yapay zeka laboratuvarı,3 Müzik atölyesi,3 Resim atölyesi bulunan Türkiye’de ki tek devlet okuldur.

2018-2019 öğretim yılında yapılan Liselere Giriş Sınavında (LGS) Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencisi GÖKAY NURAY 500 tam puan alarak Türkiye 1.si olmuştur. Nevşehir'in yıllardır en başarılı okulu olan toplamda 61 Türkiye birinciliği kazanan Altınyıldız İlköğretim Kurumu LGS sonuçlarına göre

20 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 1’lik

31 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 2’lik

40 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 3’lük

74 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 10’luk

dilimde yer alarak ,GALATASAY LİSESİ,ALTINYILDIZ FEN LİSESİ,İSTANBUL ERKEK LİSESİ , ANKARA FEN LİSESİ,İZMİR FEN LİSESİ ,İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ,KAYSERİ FEN LİSESİ,İSTANBUL KABATAŞ LİSESİ,ANKARA ATATÜRK ANADOLU LİSESİ,NEVŞEHİR FEN LİSESİ gibi Türkiye’nin en başarılı okullarına girmeye hak kazanmıştır.

Öğrencilerimizi tebrik ediyor,başarılarının devamını diliyoruz.