Altınyıldızlı LGS Şampiyonları Tercihlerini Galatasaray Lisesine Yaptı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu LGS Nevşehir 1.si öğrencimiz KAAN CİVAN ayrıca bu yıl katıldığı yüzme yarışlarında TÜRKİYE 1.si olmuş ve ilimizi ve okulumuzu müsabakalarda temsil etmiştir. LGS Nevşehir 2.si öğrencimiz FURKAN MING LIANG HOU ise yine ilimizde düzenlenen satranç turnuvalarında NEVŞEHİR 1.liği elde etmiştir.

Nevşehir'in yıllardır en başarılı okulu olan toplamda 61 Türkiye birinciliği kazanan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2020 LGS sonuçlarına diğer

30 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 1’lik

44 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 2’lik

51 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 3’lük

57 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 4’lük

74 ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ YÜZDE 10’luk

dilimde yer alarak ,GALATASAY LİSESİ,ALTINYILDIZ FEN LİSESİ,ANKARA FEN LİSESİ,İZMİR FEN LİSESİ ,İSTANBUL ATATÜRK FEN LİSESİ,KAYSERİ FEN LİSESİ,İSTANBUL ERKEK LİSESİ,İSTANBUL KABATAŞ LİSESİ,NEVŞEHİR FEN LİSESİ gibi Türkiye’nin en başarılı okullarına girmeye hak kazanmışlardır.

Nevşehir 1.si öğrencimiz KAAN CİVAN ve NEVŞEHİR 2.i FURKAN MING LIANG HOU ile yaptığımız görüşmede ‘LGS sınavı için okulumuz çalışmalarına Ağustos ayında başladı ve gece etütleri, konu tekrarları, soru çözüm saatleri, birebir özel etüt, sınav koçluğu sistemi, yoğun deneme sınavı programları ve ardından Kovid-19 sürecinin ise online LGS hazırlık dersleri, online soru çözüm saatleri ve haftada 30 saat yapılan online derslerle bizler bu güzel sonuçları elde ettik. Tüm öğretmenlerimize ,idarecilerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz.’ dediler.

Mezun ettiği 990 Öğrencisini Fen Liselerine, 665 Öğrencisini Anadolu Liselerine yerleştirmiş olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2020 LGS yerleştirmelerinden sonra da yine öğrencilerini Türkiye’nin en çok tercih edilen okullarını kazandırmaya devam edecektir. Öğrencilerimizi 2020 LGS sınavlarına hazırlayan fedakar öğretmenlerimize, bizlere desteklerini esirgemeyen saygıdeğer velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi kutluyor ,bundan sonraki öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz.