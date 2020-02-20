banner283

Son Dakika

Altınyıldızlı Küçükler Satrançta Madalyaları ve Kupaları Topladı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Öğrencileri 2020 okul sporları küçükler il birinciliği takım satranç turnuvasında madalyaları topladı

Nevşehir 20.02.2020, 14:26
Altınyıldızlı Küçükler Satrançta Madalyaları ve Kupaları Topladı
banner230

Altınyıldız İlköğretim kurumu

A Takımı

BERKAY NURAY

MELİH BİÇKES

AHMET TUNCER AKTAŞ

EMİN ELMACI

ERKUT ALP EROĞLU

FURKAN YERLİKAYA’dan oluşmuş ve A takımımız il 1.si olmuştur.

B Takımı

BERKE HIDIR KOLUTEK

RAMAZAN BERKE ŞIMARMAZ

YİĞİT ZEKERİYA ÖZDİL

BERA CANTEKİN

DORUK AYTUNÇ PEHLİVAN

HASAN TALHA GÜZELLER’den oluşmuş ve B takımımız il 2.si olmuştur.

Kızlar Takımı

İPEK BARIŞ

ELİF NAZ ÇARBOĞA

NİLDENİZ DİLDÖKEN

MELİKENAZ BİÇKES

BÜŞRA KOÇ

AZRA ATILGAN’den oluşmuş ve Kızlar takımımız il üçüncüsü olmuştur.

İl 1.si olan A takımız yapılacak olan bölge turnuvalarında İlimizi ve okulumuzu temsil edecektir.

Öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor, yapılacak olan bölge turnuvalarında başarılar dileriz.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@