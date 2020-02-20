Altınyıldızlı Küçükler Satrançta Madalyaları ve Kupaları Topladı

Altınyıldız İlköğretim kurumu

A Takımı

BERKAY NURAY

MELİH BİÇKES

AHMET TUNCER AKTAŞ

EMİN ELMACI

ERKUT ALP EROĞLU

FURKAN YERLİKAYA’dan oluşmuş ve A takımımız il 1.si olmuştur.

B Takımı

BERKE HIDIR KOLUTEK

RAMAZAN BERKE ŞIMARMAZ

YİĞİT ZEKERİYA ÖZDİL

BERA CANTEKİN

DORUK AYTUNÇ PEHLİVAN

HASAN TALHA GÜZELLER’den oluşmuş ve B takımımız il 2.si olmuştur.

Kızlar Takımı

İPEK BARIŞ

ELİF NAZ ÇARBOĞA

NİLDENİZ DİLDÖKEN

MELİKENAZ BİÇKES

BÜŞRA KOÇ

AZRA ATILGAN’den oluşmuş ve Kızlar takımımız il üçüncüsü olmuştur.

İl 1.si olan A takımız yapılacak olan bölge turnuvalarında İlimizi ve okulumuzu temsil edecektir.

Öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor, yapılacak olan bölge turnuvalarında başarılar dileriz.