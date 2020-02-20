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Altınyıldızlı Küçükler Satrançta Madalyaları ve Kupaları Topladı
Altınyıldız İlköğretim Kurumu Öğrencileri 2020 okul sporları küçükler il birinciliği takım satranç turnuvasında madalyaları topladı
Nevşehir 20.02.2020, 14:26
Altınyıldız İlköğretim kurumu
A Takımı
BERKAY NURAY
MELİH BİÇKES
AHMET TUNCER AKTAŞ
EMİN ELMACI
ERKUT ALP EROĞLU
FURKAN YERLİKAYA’dan oluşmuş ve A takımımız il 1.si olmuştur.
B Takımı
BERKE HIDIR KOLUTEK
RAMAZAN BERKE ŞIMARMAZ
YİĞİT ZEKERİYA ÖZDİL
BERA CANTEKİN
DORUK AYTUNÇ PEHLİVAN
HASAN TALHA GÜZELLER’den oluşmuş ve B takımımız il 2.si olmuştur.
Kızlar Takımı
ELİF NAZ ÇARBOĞA
NİLDENİZ DİLDÖKEN
MELİKENAZ BİÇKES
BÜŞRA KOÇ
AZRA ATILGAN’den oluşmuş ve Kızlar takımımız il üçüncüsü olmuştur.
İl 1.si olan A takımız yapılacak olan bölge turnuvalarında İlimizi ve okulumuzu temsil edecektir.
Öğrencilerimizi, onları yetiştiren öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyor, yapılacak olan bölge turnuvalarında başarılar dileriz.