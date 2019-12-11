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Altınyıldızlı Filenin Küçük Sultanları Galibiyetle Başladı
Altınyıldız İlköğretim Kurumu Küçük Kız Voleybol Takımı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları müsabakalarda dün çıktığı ilk maçını kazanarak müsabakalara galibiyetle başladı.
Nevşehir 11.12.2019, 16:24
Altınyıldız İlköğretim Kurumu Küçük Kız Voleybol Takımı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları müsabakalarda dün çıktığı ilk maçını kazanarak müsabakalara galibiyetle başladı.
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