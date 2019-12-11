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Altınyıldızlı Filenin Küçük Sultanları Galibiyetle Başladı

Altınyıldız İlköğretim Kurumu Küçük Kız Voleybol Takımı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları müsabakalarda dün çıktığı ilk maçını kazanarak müsabakalara galibiyetle başladı.

Nevşehir 11.12.2019, 16:24
Altınyıldızlı Filenin Küçük Sultanları Galibiyetle Başladı
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Altınyıldız İlköğretim Kurumu Küçük Kız Voleybol Takımı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları müsabakalarda dün çıktığı ilk maçını kazanarak müsabakalara galibiyetle başladı.

Filenin küçük sultanlarına diğer maçlarında başarılar diliyor, öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyoruz.

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