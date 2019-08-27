Altınyıldızlı 1. Sınıflar İçin Ders Zili Çalıyor

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2019 -2020 öğretim yılı 1.Sınıflar Zümre Öğretmenleri yaptıkları açıklamada ‘Düşünme, anlama ve sorun çözme becerisi gelişmiş, insanlığın ve demokrasinin temel değerlerini ve milli kültürü içselleştirmiş, iletişime ve paylaşıma açık, sanat becerisi gelişmiş, özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkan sağlayan öğrenciler yetiştirmek üzere ilk ders zilimizi 2 Eylül 2019 Pazartesi çalacağız .' dediler
Altınyıldız İlköğretim Kurumu İlkokul Müdür Yardımcısı Sayın Yüksel ARIKAN '2019-2020 öğretim yılı 1.sınıflar için 5 şube açılmış olup sınıf kontenjanları 12 kız 12 erkek olmak üzere 24 kişi olarak düzenlenmiştir. Sınıflarımıza öğrencilerimizin kayıtları Rehberlik servisimiz tarafından yapılan olgunluk testinden sonra yapılıp ,olgunluk testlerinde yeterli bulunmayan sonuçlara sahip öğrencilerin kayıtları yapılmayıp öğrenci velileri ile görüşülerek gerekli rehberlik çalışmaları yapılmıştır. ‘dedi
Aklın ve bilimin ışığında yüreği vatan, millet ve bayrak sevgisi ile çarpan geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam ediyor, Alanında uzman,başarılı,tecrübeli,iyi bir rol-model,iyi bir insan anlayışında olan öğretim kadromuzla ,mükemmel fiziki ortamımızla çocuklarımıza iyi bir gelecek sunuyoruz.
Başarılı bir gelecek için sizin çocuğunuzda Altınyıldızlı olsun…..