Altınyıldızlı 1. Sınıflar İçin Ders Zili Çalıyor

Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2019 -2020 öğretim yılı 1.Sınıflar Zümre Öğretmenleri yaptıkları açıklamada ‘Düşünme, anlama ve sorun çözme becerisi gelişmiş, insanlığın ve demokrasinin temel değerlerini ve milli kültürü içselleştirmiş, iletişime ve paylaşıma açık, sanat becerisi gelişmiş, özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkan sağlayan öğrenciler yetiştirmek üzere ilk ders zilimizi 2 Eylül 2019 Pazartesi çalacağız .' dediler

Altınyıldız İlköğretim Kurumu İlkokul Müdür Yardımcısı Sayın Yüksel ARIKAN '2019-2020 öğretim yılı 1.sınıflar için 5 şube açılmış olup sınıf kontenjanları 12 kız 12 erkek olmak üzere 24 kişi olarak düzenlenmiştir. Sınıflarımıza öğrencilerimizin kayıtları Rehberlik servisimiz tarafından yapılan olgunluk testinden sonra yapılıp ,olgunluk testlerinde yeterli bulunmayan sonuçlara sahip öğrencilerin kayıtları yapılmayıp öğrenci velileri ile görüşülerek gerekli rehberlik çalışmaları yapılmıştır. ‘dedi

Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu 1. sınıflarında sınıf öğretmenlerimiz tarafından Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersleri verilerken, haftada 7 saat İngilizce dersi yanında Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Stem, Kodlama ve Robotik, Satranç, Drama, Halk Oyunları, Akıl oyunları dersleri de alanında uzman deneyimli öğretmenler tarafından verilmektedir.1.sınıf öğrencilerimize diyetisyen kontrolünde hazırlanan sabah kahvaltısı ve öğle yemeği olmak üzere iki öğün yemek verilmektedir.

Aklın ve bilimin ışığında yüreği vatan, millet ve bayrak sevgisi ile çarpan geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam ediyor, Alanında uzman,başarılı,tecrübeli,iyi bir rol-model,iyi bir insan anlayışında olan öğretim kadromuzla ,mükemmel fiziki ortamımızla çocuklarımıza iyi bir gelecek sunuyoruz.

Başarılı bir gelecek için sizin çocuğunuzda Altınyıldızlı olsun…..