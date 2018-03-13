Altınyıldızın 6 Projesi Tubitak Bölge Sergisinde

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencileri TÜBİTAK Tarafından Düzenlenen 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışmasına tamamı özgün 121 proje ile müracaatlarını gerçekleştirmişler ve bu projelerden 6 tanesi 26-28 Mart tarihlerinde Kayseri'de sergilenmeye hak kazanmıştır.

SIRA

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

PROJENİN

ADI

PROJENİN

ALANI

1

GÜNER İNCE

YAŞAM ADASI

FİZİK

2

ARDA FİDAN

YANSITMAYLA GELEN AYDINLATMA

FİZİK

3

EYLÜL KÖSEN

YÜK TAŞIYICILAR TONAJ KONTROL CİHAZI

FİZİK

4

ENES OLGUN

EMRE CANKAT

FİBONACCİ SAYILLARININ TEK VE ÇİFT SAYI NUMARALARI İLE BULUNMASI

MATEMATİK

5

REYYAN SONUGELEN

KURAN-I KERİMDE SAYISAL HARMONİ

MATEMATİK

6

NİLHAN ASLANER

KRİPTOLOJİ

MATEMATİK

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak bu projelerde temel amacımız,bilim kültürünü geniş kitlelere yaymak, toplumda bilime olan ilgiyi arttırmak,özellikle çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında çalışma yapmaya özendirmektir.Ayrıca öğrencilerimizin zekâ gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin bilimsel yöntem süreçlerini kullanabilecekleri projeler hazırlayarak çevrelerinde karşılaştıkları problemlere çözüm yöntemleri geliştirmelerini sağlamak amacıyla hazırladıkları bu projeleri genele yaymak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

Altınyıldız Eğitim Kurumlarının 20.yılı münasebetiyle hazırladığı '20.Yıl Matematik,Fen Bilimleri,Stem ve Kodlama 'proje yarışmasına da katılan öğrencilerimiz bilimle neler yapabileceklerine ve bilime olan yatkınlıklarını bir kez daha göstermişlerdir. Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak öğrencilerin gelişiminde bilimin katkısının vazgeçilmezliğine inanan bir kurum olarak bünyemizde bulunan alanında uzman öğretmenlerle Fen Bilimleri laboratuarı, 3 Boyutlu Sınıf kullanarak, Bilim Gezileri yaparak büyüyen, yürüyen, üreten Türkiye’nin yarınlarının gerçek sahipleri olarak, araştıran, geliştiren proje ortaya koyan öğrenci yetiştirmek en büyük gayemizdir.

Aklın ve Bilimin Işığında Türkiye'nin Geleceğini yetiştirmeye devam ediyoruz.TÜBİTAK Araştırma Projelerinde Türkiye derecelerine ve bölge derecelerine sahip olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak projelerde emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.