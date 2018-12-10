Altınyıldızdan Yine Türkiye Derecesi

BETÜL ÇİÇEK’in hazırlamış olduğu Fizik proje ile TÜRKİYE 2.si oldu.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak düzenlenen yarışmaya 3 öğretmenimiz 3 ayrı proje ile katılmışlardır. Fen Bilimleri Öğretmenimiz DURSUN KURT danışmanlığında Öğrencimiz EFE KAHVECİ, Fen Bilimleri Öğretmenimiz ZEYNEP AYÇA ELİKÜÇÜK danışmanlığında öğrencimiz SAMET UĞURLU başvurularını yapmış ve BETÜL ÇİÇEK tarafından hazırlanan ‘BASINCIN ÜRETTİĞİ ELEKTRİK’ isimli Fizik projemiz TÜRKİYE 2.si olmuştur.Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize TÜBİTAK tarafından teşekkür belgeleri ve Türkiye 2.si olan öğrencimize Altın Kurum Müdürümüz Sayın MEHMET ERAVCI tarafından takdim edilmiştir.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak bu projelerde temel amacımız, bilim kültürünü geniş kitlelere yaymak, toplumda bilime olan ilgiyi arttırmak, özellikle çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında çalışma yapmaya özendirmektir.

Aklın ve Bilimin Işığında Türkiye'nin Geleceğini yetiştirmeye devam ediyoruz. TÜBİTAK Araştırma Projelerinde Türkiye derecelerine ve bölge derecelerine sahip olan Altınyıldız İlköğretim Kurumu olarak bu projede emeği geçen öğrenci, öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyoruz.