Altınyıldızda Yüz Yüze Eğitim Başladı

12.Sınıf Takviye Kurslarına Büyük İlgi

COVİD-19 Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmiş olduğundan öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetleri online eğitim şeklinde devam ettirilmiştir.

süreci ve Yeni öğretim yılı hazırlıkları doğrultusunda okulumuzda öğrenci-öğretmen-veli ve diğer çalışanlar, ziyaretçiler düşünülerek bütün tarafların korunması-kontrolu amacıyla tüm hijyen önlemleri alınmış durumdadır. Kurumumuzda sosyal mesafe-maske-hijyen kurallarına uymak her an önem arz etmektedir. Her giriş yapan bireyin ateş ölçümü yapılarak kuruma girişi sağlanmaktadır.

Girişten itibaren sosyal mesafe uyarıları-maske-% 70 alkol bazlı el antiseptik dezenfektan dispenserleri, hijyen ve sanitasyon bilincini ve farkındalığı artırmaya yönelik afiş-posterle bilgilendirme, pedallı atık kumbaraları, sensörlü musluk ve tek kullanımlık kağıt havlu kullanım uygulamalarımız devam etmektedir. Ayrıca kantin-kafeterya bölümümüzde de tüm mekanlarda olduğu gibi hijyen-maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek çapraz oturma düzenini korumaktayız.

Yemekhane hizmetlerimiz de sosyal mesafe kurallarına riayet ederek, alkol bazlı el antiseptik dezenfektan dispenserleri, çapraz oturma düzeni,4 ayrı zaman diliminde yemek sunum hizmeti verilecektir. Menaj takımları, tek kullanımlık kağıt pakette çatal-kaşık servisi, yemek ve salata bar servisinin personel tarafından yapılması uygulamalarımız devam etmektedir.

Öğrencilerimize sınıf-labarotuar-kütüphane-3 D ve Robotik kodlama vb. dersliklerimizde tek kişilik sıra-masa kullanmaktayız. Sınıf metrekarelerimize ortalama düşen öğrenci sayımız 20 -21 dir. Hijyen ve dezenfeksiyon işlemleri personellerimiz tarafından saatlik – günlük-haftalık olarak takip edilmektedir.

12.sınıf öğrencilerimizin takviye kursları sürecinde başlayan yüz yüze eğitimimizde gençlerimizin başarılarına yenilerini katmak amacıyla, öğretmenlerimiz birebir ve grup şeklinde derslerini kurallara uygun olarak yürüterek, soru çözümleri, deneme sınavları ve rehberlik hizmetlerimiz ile en iyi şekilde yetişmelerine büyük emek ve gayret gösterilmektedir.

Eğitim Kurumları, “aklın ve bilimin ışığında” Türkiye’nin gelecekteki liderlerini yetiştirmeye devam edecek. Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilerine bu süreçte gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederek, sağlıklı günler diliyoruz.