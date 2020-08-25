Altınyıldızda Termal Kameralarla Kontroller Yapılıyor

Alınan tedbirlerin en başında ise Altınyıldız Eğitim Kurumlarına yerleştirilen termal kameralar geliyor. Okul girişinde öğrencilerin ateş ölçer ile kontrolleri yapılıyor. Termal kameralar ile sosyal mesafe koruyarak maske kontrolü ve ateş ölçümleri yapılıyor. Maskesi olmayanlar sesli olarak sistem tarafından uyarılıyor.

Korona virüs sürecinde, virüsü kapan kişinin en kısa sürede tespit edilmesinde büyük rol oynayan termal kameralar, vücut ısısının yüksekliğini kısa sürede tespit ederek gerekli uyarılar ile tesbiti sağlıyor

Altnyıldız Koleji yetkilileri ‘‘Takviye Kursları için okula gelen tüm öğrencilerin ateşlerinin, bu şekilde kısa sürede, termal kamera sistemiyle ölçüleceğini belirtti. Eğer öğrencinin ateşi yüksek ise, maske takmayan kişilere kamera ve bağlı olduğu sistem anında uyarı veriyor. ’’ dedi.

Covid-19 Pandemi sürecinde mutlaka Maske-Hijyen ve Sosyal Mesafe kurallarına riayet ederek tüm bireylere sağlıklı günler dileriz.

Termal kameralarla ateş ölçümü yapılacak olan öğrenciler okula girdikten sonra da sosyal mesafe kurallarını uyarıcı yazılarla karşılaşıyor. Okulun içerisinde bulunan yemekhane, sınıf ve öğrencilerin sıkça kullandığı alanlar devamlı dezenfekte ediliyor ve sosyal mesafe kurallarına uygun hazırlanan bölümlerde el dezenfektanları yer alıyor.

Ayrıca okulun içerisinde herhangi bir olumsuzluğun önüne geçebilmek için de iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve sağlık ekibinden oluşan Destek Birimi oluşturularak öğrenci, öğretmen, veli ve çalışanların sağlıklı bir ortamda bulunmaları hedeflenmiştir.