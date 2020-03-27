Altınyıldız’da Online Canlı Dersler Başlıyor

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesine devam eden online eğitimlere ek olarak öğretmenlerimizin canlı olarak anlatacakları dersler başlıyor 30 Mart 2020 Pazartesi tarihinden itibaren öğretmenlerimizin online canlı konu anlatımları, dijital, interaktif soru çözümleri ve video soru anlatımlarının olduğu bir program oluşturduk.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ‘‘Evde kal’’ çağrılarına Altınyıldız ailesi olarak uyuyoruz.

Salgını durdurmak için, virüsten daha akıllı ve güçlü olduğumuzu unutmayalım.

Kurallara ve uyarılara dikkat edelim. Aklın ve bilimin ışığında daha çok çalışıp, daha çok üreteceğiz.

Derslerden ve sınav hazırlıklarından geri kalmamak için, Altınyıldız Koleji online canlı eğitim programını harfiyen uygulayalım. Kitap okuyalım, evde spor yapalım.

Kendimizi, ailemizi, Nevşehirimizi, Türkiyemizi ve tüm insanlığı koruyalım.

Fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz, onları destekliyoruz.

Ayrıca Altınyıldız Eğitim Kurumlarının yetiştirdiği yüzlerce Tıp Doktorumuz, Sağlık Teknisyenimiz, Hemşiremiz ve Sağlık Yöneticilerimiz sizlere minnettarız.

Online canlı eğitim programına bağlanmak için onlineegitim.altinyildiz.k12.tr adresinden ulaşabilirsiniz.