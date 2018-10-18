Altınyıldızda Minik Ellere “Temiz Eller Sağlıklı Nesiller” Eğitim Etkinlikleri

Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencilerimize sağlığını korunması ve geliştirilmesi amacıyla doğru yöntemle el yıkama uygulamaları pandomim , şarkı ,dans ve gösteri yöntemleri ile çocuklarımıza anlatıldı.

Bulaşıcı hastalıklardan korunmada el hijyeni sağlanmasının önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, mesleki eğitimlerini yaparak -yaşarak ve uygulayarak çevrelerine sağlık eğitimi olarak aktarmak amacıyla ;

Ellerin doğru yöntemle yıkanmadığında tam olarak temizlenmediğini, mikropların ellerimizde barınmaya devam ettiğini geleceğimizin sağlıklı nesillerini oluşturacak minik ellerde hijyen kontrol kitleriyle uygulamalı eğitim etkinliklerini Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencilerimize sundular.

Özel Altınyıldız Anaokulu Müdürü Hülya ÇETE öğrencilerinin dikkat ve ilgi ile eğitim etkinliğine katıldıklarını ve yapılan çalışmanın geleceğimizin oluşturan minik genç beyinlerde sağlıklı yaşam becerilerine dönüştürüldüğünden dolayı teşekkürleri belirttiler.

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi eğitim çalışmasını yürüten Özel Altınyıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Türkan YAVUZ, Danışman öğretmenleri Fatma TUZDELENER , Fatma SEZER ve Hilal FEDAKAR bölgemizin en donanımlı kreş ve anaokulunun eğitim imkanları , tecrübeli eğitim kadrosunun gösterdiği özverili çalışmalar için Anaokulu Müdürü Hülya ÇETE hanımefendiye teşekkürlerini sundular.

Dünyada ve ülkemizdeki tüm çocukların ,gençlerin sağlığın korunması ve geliştirilmesi için “Temiz Eller ,Sağlıklı Nesillere” mutlu yarınlar dileriz.