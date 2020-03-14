Altınyıldızda Milli Mücadele Ruhu

Okulumuz konferans salonunda gerçekleştirilen programda 1 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Öğrencilerimizin hazırladığı Çanakkale savaşlarını anlatan gölge gösterisi ve İstiklal Marşı orotoryosunun ardından askerlerimiz için yazılan türkülerin seslendirilmesiyle son buldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi esnasında Büyük Türk Milletinin bağımsızlığı ve bekası için şahadet mertebesine erişmiş tüm vatan evlatları 6.sınıf öğrencilerimizin hazırladığı program ile anıldı.

Bugün,105 yıl önce vatanımızı işgal, izzetimizi zelil etmek amacıyla birleşen yedi düvelin, bütün güç ve imkânlarıyla yaptıkları saldırılara karşı, şehadetleri dinin temeli olan ezanın, bu gök kubbede ilelebet yankılanması için yüz binlerce can vererek kazandığımız Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü. Vatan, millet, istiklal ve istikbal için seve seve can veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Milletimiz her dönem zorluklardan geçmiş karanlık günler yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir. Ancak bu millet her daim karanlık günleri aydınlığa çıkarmayı başarmış ve hep başaracaktır. Bu vesile ile gerçekleştirmiş olduğumuz İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümünü kutluyor; Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u şükranla hatırlıyor, vatan uğruna canlarını vererek şahadet mertebesine erişen tüm şehitlerimizin önünde saygı ile eğiliyor, rahmet ve minnetle anıyoruz.

Programın hazırlanmasında emeği geçen 6.sınıf öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bize bu milli mücadele ruhunu tekrar hatırlattıkları için teşekkür ediyoruz.