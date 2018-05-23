Altınyıldızda geleneksel iftar yemekleri devam ediyor

17 ve 18Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen İftar Yemeklerinin sonra 22 Mayıs 2018 Salı günü Altınyıldız Koleji Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, velileri ve öğrencileri okul yemekhanesinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İftar yemeğinin sonunda yapılan dua ve konuşmalarla program sona erdi.

Ramazan ayı boyunca Altınyıldız Eğitim Kurumları bünyesindeki okullarda iftar programları devam edecek.

AltınyıldızKoleji olarak iftar programımıza katılan bütün aile üyelerimize teşekkür ediyor, tüm İslam alemine Ramazan ayının hayırlı olmasını diliyoruz.