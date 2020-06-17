Altınyıldıza 4. Kez Yeşil Bayrak
Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Programa üye okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.Eko-okul faaliyetleri ülkemizde TÜRÇEV(Türkiye Çevre Vakfı) tarafından koordine edilir.
Özel Altınyıldız İlköğretim Kurumu, ülkemizde nitelikli çevre çalışmaları yapan seçkin eko-okullardan birisidir.Eko –okul programının 7.yılında olan okulumuz; ilk 2 yıl ÇÖP ATIK, ikinci 2 yıl ise BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK üçüncü 2 yıl ise ENERJi 4.2 yıl ise Sağlıklı Yaşam ve GDO konularını çalışmıştır.Her iki yılda bir, yapılan çevre çalışmaları ile okullar YEŞİL BAYRAK ödül sürecine başvuru yaparlar.Okulumuz bu eğitim-öğretim yılı içerisinde gerçekleştirdiği Sağlıklı yaşam ve GDO konulu çalışmamız il geçtiğimiz 2 yıl içinde ;dengeli beslenme ,GDO’lu gıdaları ayırt edebilme,toplumda dengeli beslenme adına farkındalık yaratma ,düzenli spor yapma ve doğaya duyarlı bireyler yetiştirme çalışmalarıyla 4.kez YEŞİL BAYRAK ile ödüllendirilmeye layık bulunmuştur.