Altınyıldıza 4. Kez Yeşil Bayrak

Özel Altınyıldız İlköğretim Kurumu, ülkemizde nitelikli çevre çalışmaları yapan seçkin eko-okullardan birisidir.Eko –okul programının 7.yılında olan okulumuz; ilk 2 yıl ÇÖP ATIK, ikinci 2 yıl ise BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK üçüncü 2 yıl ise ENERJi 4.2 yıl ise Sağlıklı Yaşam ve GDO konularını çalışmıştır.Her iki yılda bir, yapılan çevre çalışmaları ile okullar YEŞİL BAYRAK ödül sürecine başvuru yaparlar.Okulumuz bu eğitim-öğretim yılı içerisinde gerçekleştirdiği Sağlıklı yaşam ve GDO konulu çalışmamız il geçtiğimiz 2 yıl içinde ;dengeli beslenme ,GDO’lu gıdaları ayırt edebilme,toplumda dengeli beslenme adına farkındalık yaratma ,düzenli spor yapma ve doğaya duyarlı bireyler yetiştirme çalışmalarıyla 4.kez YEŞİL BAYRAK ile ödüllendirilmeye layık bulunmuştur.

Okulumuz Eko-okul çalışmaları koordinatör öğretmeni Eren ÖZHAN’a TÜRÇEV(Türkiye Çevre Vakfı) 4.Yeşil Bayrağımız teslim edilecektir.Eko Tim ekibine ve sorumlu öğretmenlerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyoruz.



