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Altınyıldız Milli Takım Oyuncusu Balkan Şampiyonasında

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerinden Mustafa Sacit SÜMER Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından ilk defa 03-04 Mart 2018 Ankara'da yapılan U14 Minikler Tırmanma Şampiyonasında Türkiye 1.liği etmiş ve Türk Milli Takım Kadrosuna seçilmiştir.

09 Mart 2018 Cuma 12:09
Altınyıldız Milli Takım Oyuncusu Balkan Şampiyonasında
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Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerinden Mustafa Sacit SÜMER Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından ilk defa 03-04 Mart 2018 Ankara'da yapılan U14 Minikler Tırmanma Şampiyonasında Türkiye 1.liği etmiş ve Türk Milli Takım Kadrosuna seçilmiştir.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencisi Türkiye 1.si Mustafa Sacit SÜMER 24-25 Mart'ta Romanya'da yapılacak Balkan Boulder Dünya şampiyonasında okulumuzu ,ilimizi ve ülkemizi temsil edecektir.

Öğrencilerimizi ve onlarda emeği geçen herkesi kutluyor,Öğrencimize Romanya'da başarılar diliyoruz.

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