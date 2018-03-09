Altınyıldız Milli Takım Oyuncusu Balkan Şampiyonasında

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerinden Mustafa Sacit SÜMER Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından ilk defa 03-04 Mart 2018 Ankara'da yapılan U14 Minikler Tırmanma Şampiyonasında Türkiye 1.liği etmiş ve Türk Milli Takım Kadrosuna seçilmiştir.
Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencisi Türkiye 1.si Mustafa Sacit SÜMER 24-25 Mart'ta Romanya'da yapılacak Balkan Boulder Dünya şampiyonasında okulumuzu ,ilimizi ve ülkemizi temsil edecektir.
Öğrencilerimizi ve onlarda emeği geçen herkesi kutluyor,Öğrencimize Romanya'da başarılar diliyoruz.