Altınyıldız Milli Takım Oyuncusu Balkan Şampiyonasında

Altınyıldız İlköğretim Kurumu öğrencilerinden Mustafa Sacit SÜMER Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından ilk defa 03-04 Mart 2018 Ankara'da yapılan U14 Minikler Tırmanma Şampiyonasında Türkiye 1.liği etmiş ve Türk Milli Takım Kadrosuna seçilmiştir.