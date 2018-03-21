Altınyıldız Liseleri Bilgi Yarışmasında Nevşehir Birincisi

14-15 Mart tarihlerinde Nevşehir'in çeşitli okullarından üçer öğrenciden oluşan 25 grup finale çıkmak için yarışmış ve 5 grup finale çıkmıştır.

Altıntyıldız Kolejinden 14-17 Yaş grubundan Finalde;

Özel Altınyıldız Fen Lisesi Spektrumlar Grubu ( İlayda Yayvan,Melih Gültekin,Ömer Faruk Aysin)

Özel Altınyıldız Fen Lisesi Afrin Grubu ( Korhan Arıkan, Oğuz Kolukısa,Muhammet Eren Velioğlu)

Özel Altınyıldız Fen Lisesi Kızım Elma Grubu ( Betül Sümer, Selinay Ünlü,Sude Taşar)

Yarışmaya katılan gruplara birçok alandan 15 soru sorulmuştur.Yarışma sonunda Özel Altınyıldız Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan Spektrumlar Grubu Nevşehir 1.si, Özel Altınyıldız Fen Lisesi Afrin Grubu Nevşehir 2.si, Özel Altınyıldız Fen Lisesi Kızıl Elma Grubu Nevşehir 4.sü olarak kupalarını ve katılım belgelerini almışlardır.

Nevşehir 1.si ola Spektrumlar Grubu 9 Nisan'da Kayseri'de gerçekleştirilecek Bölge Finallerine katılma hakkı kazanmışlardır.Bölge Finalini kazanan grup Türkiye Finallerine katılacaktır.

Nevşehir geneli bilgi yarışmasında Nevşehir 1.si, 2.si ve 4sü olan öğrencilerimiz Nevşehir'in en iyi okulunun Altınyıldız Koleji olduğunu kanıtlamışlardır.

Kayseri'de gerçekleştirilecek olan Bölge Finallerinde başarılar diliyor, en iyi sonucu elde edeceklerine inanıyoruz.

20 Mart Salı günü Liseler Arası Şiir Okuma Yarışmasında Birincilikleri kazanan Altınyıldızlılar, 21 Mart Bilgi yarışmaları finallerini kazanarak Nevşehir'i Kayseri bölgesinde temsil edecekler.

Her alanda başarılarına yenisini ekleyen Altınyıldızlıları kutluyoruz.