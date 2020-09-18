Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda 19 Eylül Gaziler Günü Etkinlikleri

Sakarya Meydan Muhaberesi'nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM'since Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK'e, “MAREŞAL” rütbesi ile “GAZİ” unvanı verilmiştir. 19 Eylül, “GAZİLER GÜNÜ” olarak kutlanmaktadır.

Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı ve daha nice zaferlere bin bir güçlükle imkânsızlıkla kazanan, yüreklerindeki vatan, minnet bağımsızlık inanç meşaleleriyle yolumuzu aydınlatan aziz gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.

Altınyıldızlı çocuklarımızın vatan sevgisi bilincini oluşturmak için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazilerimizi andık. Onlara minnetimizi ifade eden etkinlikler hazırladık.

Özel Altınyıldız Koleji olarak umutsuzluğa, karamsarlığa, kötümserliğe, fırsatçılığa meydan vermeden, bilimsel öğretilere ve uyarılara azami özen göstererek, daha çok çalışarak, daha çok üreterek, birlik ve beraberlikle zorluklara karşı direneceğiz.

Aziz Vatanımızın ve Mavi Vatanımızın bir karışını bile canımızla koruyacağız.

“Bacağım kolum gözüm olmadan yaşayabilirim. Ama vatanım olmadan yaşayamam” diyen Gazilerimiz, vatan size minnettardır.