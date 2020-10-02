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Altınyıldız Kreş ve Anaokulu İtfaiye Haftasını Kutladı
Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda farklı etkinlikler devam ediyor. İtfaiye Haftası dolayısıyla Altınyıldızlılar iftaiye mesleğinin amacını ve görevini öğretmenleri aktardı.
Nevşehir 02.10.2020, 20:52
Yangınla mücadelenin, hayat kurtarmak, mal kurtarmak ve çevreyi korumak olduğunu canlı, cansız ihtiyacı olan herkese yardım ettiğini, kurtardıklarını öğrendiler.
Canımızı, malımızı koruyan, kurtaran itfaiyecilerimize görevlerinde başarılar dileriz.