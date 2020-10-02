Altınyıldız Kreş ve Anaokulu İtfaiye Haftasını Kutladı

Yangınla mücadelenin, hayat kurtarmak, mal kurtarmak ve çevreyi korumak olduğunu canlı, cansız ihtiyacı olan herkese yardım ettiğini, kurtardıklarını öğrendiler.

Canımızı, malımızı koruyan, kurtaran itfaiyecilerimize görevlerinde başarılar dileriz.