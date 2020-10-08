Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Göz Kamaştırıyor

Kaliteli ve çağdaş eğitim fırsatını kaçırmayın.

Türkiye’nin en büyük, en donanımlı okul öncesi eğitim kurumları arasında yer alan Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, özgün eğitimiyle büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Doğayla baş başa, yemyeşil bir ortamda her türlü sağlık tedbirleri alınarak Haziran ayından itibaren ara vermeden eğitime devam eden Altınyıldızlılar, zorlukları birlikte aşarak öğrencilerimizi mutlu ve başarılı bir geleceğe hazırlıyor.

Nevşehir’de TSE OKULUM TEMİZ belgesi alan ilk özel eğitim kurumu olan Altınyıldız, maske, mesafe ve hijyene büyük önem vererek öğrencilerini bilinçlendirerek, temizlik kurallını çok küçük yaşlarda öğretiyor. Salgına karşı her türlü tedbirin alındığı kurumda HES kodu kontrolleri, ateş ölçümleri, el dezenfektanı, kurum dezenfektan edilmesi düzenli olarak yapılıyor.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu 3,500 metrekare kapalı alanı, 2000 metrekare açık alanı, oyun parkları, seralar, hayvanat bahçesi, trafik eğitim pistleri, halı futbol sahası, sinema salonları, yemekhane, mutfak uygulama alanlarıyla öğrencilerine dünya standartlarında bir eğitim fırsatı sunuyor. Türkiye’nin en başarılı okulları arasında yer alan Altınyıldız Eğitim Kurumları anaokulu eğitimine büyük önem vermektedir.

Altınyıldız Kreş ve Anaokulu öğrencileri her gün güne sporla başlıyor. Müzik eşliğinde yapılan spor öğrencileri güne mutlu başlatıyor. Arkasından tempolu, dolu dolu bir eğitim öğretim süreci başlıyor. Sınıflarımızda yapılan öğretici ve eğitici etkinliklerin yanı sıra Beden Eğitimi, Yoga, Akıl Oyunları, Müzik, Robotik Kodlama, İngilizce, Drama, Montessori, Satranç, Halk Oyunları, okuma yazma çalışma ile ilkokula hazırlıyoruz.

Dopdolu içeriğimiz ve fiziki koşullarımızla eğitime hız kesmeden devam ediyoruz. Seyreltilmiş sınıflarda, birbirinden başarılı ve tecrübeli öğretmenlerimizle 2020-2021 eğitim öğretim yılında güvenle çocuklarınızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Nevşehir halkının kayıtlarımıza göstermiş olduğu ilgiye teşekkür ederiz.

Kaliteli ve çağdaş eğitim fırsatını kaçırmayın.