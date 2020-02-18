Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Eğitimde Türkiye’ye Örnek Oluyor

Anaokulu Müdüresi Hülya ÇETE, Kreş Müdüresi Hande ÖZALTIN ile deneyimli 22 öğretmen ve personelle kaliteli okul öncesi eğitim hizmeti veren Altınyıldız Kreş ve Anaokulu, “Eğitimde iyi örnekler” kapsamında tüm Türkiye’nin gıptayla baktığı kurum oldu.

2020-2021 öğretim yılı kayıtlarının başladığı Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda erken kayıtlar 24 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir.

22 yıldır Altınyıldız Eğitim Kurumları tecrübesiyle, okul öncesi eğitimde yetişen öğrencilerimiz Lise Giriş Sınavları ile Üniversite sınavlarında Nevşehir ve Türkiye dereceleri kazanmaktadır.

Okul öncesi derslerinin yanı sıra öğrencilerimize; İngilizce, Satranç, Müzik, Beden Eğitimi, Bale, Halk Dansları, Jimnastik, Drama, Montessori, Akıl Oyunları, Değerler Eğitimi, Robotik Kodlama, Seramik, Yüzme, Temel Okuma becerileri eğitimleri verilmektedir.

Derslikler, teknoloji uygulama sınıfları, satranç, müzik, resim atölyeleri, yemekhane, öğrenci uygulama mutfağı, uyku ve dinlenme salonları, açık ve kapalı spor tesisleri ve oyun alanları Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’nda.

Hayvanat bahçesi, Sera, Trafik eğitim pisti, kapalı spor salonu, cep sineması ve daha nice bölümlerin bulunduğu Nevşehir’in ve Türkiye’nin örnek okulu olan Özel Altınyıldız Kreş ve Anaokulu’nun erken kayıt avantajlarından yararlanabilirsiniz.