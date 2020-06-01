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Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Eğitim ve Öğretime Başladı
Altınyıldız Kreş ve Anaokulunda uzman öğretmenlerimizle çocukların ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurarak hazırlanan yaz programımız, zengin içeriği ve aktivitelerle, çocuklarla dolu dolu geçirecekleri bir tatil imkanı sunuyor.
Nevşehir 01.06.2020, 19:44
Tüm güvenlik ve hijyen tedbirleri alınarak çocuklarımız için hazırlanan yeni düzenlemeler ile çocuklarımız uzun aradan sonra heyecan ve mutlulukla okullarına kavuştular.
Mutlu çocukların okulu Altınyıldız Kreş ve Anaokulu.