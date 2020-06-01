Altınyıldız Kreş ve Anaokulu Eğitim ve Öğretime Başladı

Tüm güvenlik ve hijyen tedbirleri alınarak çocuklarımız için hazırlanan yeni düzenlemeler ile çocuklarımız uzun aradan sonra heyecan ve mutlulukla okullarına kavuştular.

Altınyıldız ailesi olarak sosyal, psikolojik, sportif ve kültürel etkinlikler ile zenginleştirilmiş yüz yüze eğitimi programımızla çocuklarımızın fikir ve düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ilgi ve yeteneklerini keşfedebileceklerini, olumlu yaşantılar geliştirebilecekleri, ortamlar hazırlayarak kalıcı öğrenmelerini ve neşeli, sağlıklı ve mutlu eğitim geçirmelerini hedefliyoruz.

Mutlu çocukların okulu Altınyıldız Kreş ve Anaokulu.